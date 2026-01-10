La Bolsa de Caracas se dispara 124% a una semana de la captura de Maduro

El mercado local está aislado del sistema financiero global, la convertibilidad de moneda es limitada y el bolívar se hunde en el mercado paralelo, lo que amplía la brecha cambiaria

Los activos venezolanos registraron un repunte abrupto esta semana, con el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Caracas disparándose cerca de 124% en dólares al cambio oficial, según datos recopilados por Bloomberg, reflejo de la renovada atención internacional tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Operadores locales cuentan que las casas de bolsa han recibido un creciente volumen de llamadas de inversores extranjeros interesados en exposición al mercado venezolano, convencidos de que un posible cambio político podría dinamizar activos en el largo plazo. Sin embargo, advierten que acceder al mercado no es sencillo, por la escasa profundidad bursátil —menos de 40 empresas listadas y una capitalización de unos US$22.500 millones— y por desafíos regulatorios y monetarios persistentes.

“Si se quisiera intentar acceder a activos venezolanos… estoy seguro de que se podría encontrar una forma, pero es muy pequeña”, dijo Todd Sohn, estratega técnico senior de ETF en Strategas, en Nueva York.

Gran parte del repunte llega en un contexto geopolítico excepcional. La operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro ha generado expectativas de mayor integración financiera y, potencialmente, reestructuración de deuda, alimentando tanto el interés por bonos soberanos como por acciones locales. Reuters reportó que los bonos venezolanos en mercados internacionales también extendieron su rally, con algunos papeles alcanzando sus niveles más altos en años, mientras operadores apuestan a un posible proceso de reestructuración de la deuda tras años de impago.

Pero el panorama sigue lleno de obstáculos: el mercado local está aislado del sistema financiero global, la convertibilidad de moneda es limitada y el bolívar se hunde en el mercado paralelo, lo que amplía la brecha cambiaria. Iniciativas como la presentación de un ETF que seguiría un índice de empresas con exposición a Venezuela buscan sortear algunas barreras, aunque su impacto real está por verse.

El contexto de este repunte se da en un momento de enorme tensión económica para Caracas: otros informes señalan que la hyperinflación amenaza con repuntar por encima del 680% en 2026, mientras la moneda local y la economía continúan bajo presión tras años de crisis.

Con contribuciones de Reuters y Bloomberg.