Falklands verano caliente, malestar con turistas por acosar y espantar los pingüinos

Gypsy Cove y Yorke Bay, cerca de Stanley no solo hay medidas físicas de contención sino también despliegue de guarda parques.

El Departamento de Medio Ambiente de las Islas Falkland informó que el pasado domingo 4 de enero ocurrió un desagradable y agresivo incidente en que se vieron involucraros la fauna silvestre y un grupo de turistas, en Rookery Bay, una famosa pingüinera bastante distante de la capital Stanley, a lo largo de la costa que une Darwin con el asentamiento de San Carlos.

Con el permiso de un fotógrafo, testigo de lo acontecido, el semanario Penguin News publicó una imagen de curiosos agresivos turistas, rodeando y acosando a un grupo de alterados pingüinos en la playa de dicha bahía, algo que está expresamente prohibido según el código medioambiental de zonas rurales de las Islas. Los operadores turísticos que acompañan a dichos grupos tienen responsabilidad directa en la prevención de incidentes y conductas de esta naturaleza que afectan a los pingüinos..

La Directora Ejecutiva del Directorio de Turismo de las Falklands, (FITB) Stephen Middleton también confirmó que se recibieron quejas por escrito, y que ya estaba en marcha un sistema para encarar tales situaciones y denuncias correspondientes.

Un vocero del Departamento de Medio Ambiente dijo sobre el particular, “recibimos un informe de lo sucedido durante el incidente, y el Departamento se ha puesto en contacto con la FITB para lograr un entendimiento cabal de lo ocurrido”.

El Departamento afirmó que realiza evaluaciones regulares de dichos manejos por parte del gerenciamiento a lo largo de todos aquellos sitios por los cuales son responsables.

“El equipo hizo una visita in situ a Rookery Bay en cuanto se supo del incidente y está comprometido con FITB en cómo mejor administrar el sitio en particular, en esos días cuando se espera la llegada de grandes números de visitantes. El Departamento también hizo arreglos para un monitoreo en persona de los grandes cruceros, y días de visita y anclaje en el puerto, lo cual tendría que ayudar a informar como mejor, y cuán posible, de instalar infraestructura adicional tales como cuerdas perimetrales y señalización correspondiente”

Cuida parques en pingüineras más concurridas

Y por qué no se tomaron medidas para proteger Rookery Bay de la misma forma que se ha hecho con Yorke Bay, cuando las visitas de cruceros con sus cientos de pasajeros? El vocero de Medio Ambiente explicó que por lo común dicho sitio no recibe tantas visitas durante la temporada de turismo, y que “las actividades de gerenciamiento estaban focalizadas en sitios principales de visitas como pueden ser Gypsy Cove y Yorke Bay”, estos si cerca de la capital Stanley.

“La geografía del área de Rookery Bay, y donde suele estar la fauna silvestre, también está menos contenida físicamente que otros sitios, lo cual lo hace más difícil para acordonar y minimizar la perturbación a la vida silvestre en general. Sin embargo tal se describiera más arriba, la situación está bajo revisión y el Departamento determinará qué infraestructura adicional y/o cambios al enfoque de administración son necesarios para asegurarse que los visitantes adhieren y cumplen con el Código de medio ambiente rural.”

El Departamento también explicó que además de instalar barreras con cuerdas en el perímetro y señalización, tanto en Gypsy Cove como en Yorke Bay, se había arreglado para contar con el servicio de guarda-parques en ambos sitios. En los días de gran influjo de pasajeros, definidos a partir de más de 500 cruceristas, hasta catorce cuida-parques se despliegan en ambos sitios.

“Los cuida parques están ahí para asegurar que los visitantes adhieran al Código de medio ambiente Rural, que los visitantes se mantengan dentro de los pasajes y sendas, y reduzcan la perturbación a la fauna silvestre. El Departamento de Medio Ambiente en asociación con la FITB también ha implementado instructivos para los operadores de tours, los cuales se implementan mediante el esquema de ‘Licencias para Operar’ que adjudica la FITB.

Código y Licencias para Operar

Mediante estas instrucciones o pautas los operadores de tours están obligados a asegurar que tanto ellos, personal a su cargo y sus grupos de visitantes adhieren al Código de Medio Ambiente Rural en todo momento.

El vocero agregó, “recibimos informes regularmente de los cuida-parques desplegados en Gypsy Cove y Yorke Bay, y por ahora no se ha informado ni denunciado hechos significativos en el Departamento, en esta temporada”.

En cuanto a las potenciales consecuencias para aquellas empresas que no prevengan a los turistas y visitantes de alterar, perturbar o acosar la fauna en las playas, el vocero del Departamento dijo “que es responsabilidad de la FITB de implementar el cumplimiento del Código y de las Licencias para Operar y que todas aquellas consecuencias que surjan del no cumplimiento de las disposiciones eran asunto de FITB”.

También se tomó nota que durante la temporada baja o fuera de temporada, la perturbación de la fauna silvestre efectivamente habían ocurrido en Rookery Bay, incluyendo perros que molestan a los pingüinos en la playa.

Cuando se preguntó qué medidas podrían adoptarse para con estas situaciones, el Departamento de Medio Ambiente dijo que si alguien entre el público era testigo de una conducta contraria a lo dispuesto en el Código, “le urgimos que lo informe al Departamento, o a la Policía Real si entienden puede llegar a ser o considerarse un delito”.

Por su parte la Sra Middleton explicó que también se habían recibido quejas en el Directorio de Turismo y que la FITB había hablado a la empresa involucrada.

Dijo que existía un sistema de “tres golpes” o ‘tarjetas’, a lo largo de la temporada para instrumentar sanciones. Luego de alcanzar esos ‘tres golpes’, la empresa no puede operar más, ni siquiera en la siguiente temporada, desde el Jetty Centre, o sea el Muelle de recepción de Turistas.

Aunque también aclaró que del momento que Rookery Bay estaba ubicada en tierras comunales, la empresa podía desplazarse unas varias calles y potencialmente atraer y hacerse de turistas en otro lugar y conducirlos hasta la playa de los incidentes.

Middleton también reveló que es posible que otra empresa, una segunda, también pudo estar involucrada en el incidente pero que la información por ahora era más que vaga y por tanto se requeriría una mayor investigación sobre el particular. (Fuente Penguin News)