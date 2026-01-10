Falklands: banderas a media asta en memoria de un querido ex legislador e historiador

Mr. John Smith MBE. (Pic X)

Como muestra de respeto por el fallecimiento del señor John Smith MBE, la bandera en los edificios de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, en Sulivan House, será izada a media asta el día de su funeral, el martes 13 de enero.

El señor Smith se desempeñó como miembro del Consejo Legislativo por Stanley entre 1976 y 1977. Ex Royal Marine, impulsó el otorgamiento de la Libertad de la Ciudad de Stanley a los Royal Marines. Fue autor de “74 Days: An Islander’s Diary of the Falklands Occupation”, entre otras obras que documentan la historia de las Islas. Asimismo, fue curador del Museo de las Islas Falkland entre 1987 y 2002.

Durante su retiro, el señor Smith continuó compartiendo sus conocimientos y experiencias a través de conferencias sobre las Islas Falkland y su historia. Su dedicación a la preservación del patrimonio de las Falklands deja un legado duradero, y sus aportes a esta comunidad a lo largo de su vida seguirán siendo profundamente valorados.

En nombre de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos del señor Smith.