Delcy Rodríguez desea viajar a Washington

María Corina Machado también llegará próximamente a la capital estadounidense

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría interesada en viajar a Estados Unidos para conversar con la administración de Donald Trump sobre los próximos pasos de su gobierno de transición. Según trascendió, su viaje estaría previsto para el martes, coincidiendo con la presencia de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lo que puso a los analistas a barajar la idea de un histórico encuentro tripartito.

Rodríguez prestó juramento como jefa interina del Ejecutivo Bolivariano tras la captura, el 3 de enero, del exdictador Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, durante la Operación Resolución Absoluta, por parte de Fuerzas Especiales estadounidenses, para ser juzgados en Nueva York.

En Caracas, el canciller Yván Gil afirmó que se había iniciado un “proceso diplomático exploratorio” para evaluar la viabilidad de dicha misión. “La Diplomacia Bolivariana de Paz es la vía legítima para la defensa de la soberanía y el restablecimiento del derecho internacional”.

Trump confirmó esta semana que Machado visitaría Washington a pesar de haber sido apartada de cualquier rol activo en la transición venezolana por falta de fuerza política in situ.

“Tengo entendido que vendrá la próxima semana. Espero con ansias recibirla”, dijo Trump. “Es una persona muy amable”. Por su parte, Machado incluso ofreció compartir su Premio Nobel con Trump, quien apenas ocultó su deseo de obtenerlo.

Mientras tanto, una delegación estadounidense encabezada por el Encargado de Negocios, John T. McNamara, llegó a Caracas esta semana para realizar una evaluación técnica de la Embajada en el municipio de Baruta, cerrada desde 2019. Un equipo técnico está evaluando la estructura para una “reinicio gradual de operaciones”. En respuesta, Caracas anunció que enviaría su propia delegación “próximamente” con fines similares.

A pesar de la iniciativa, Rodríguez sigue siendo una funcionaria sancionada, cuya entrada requiere una exención especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “El proceso se encuentra en sus etapas iniciales y está sujeto a múltiples revisiones”, declaró a ABC una fuente del gobierno estadounidense. La decisión considera tanto factores políticos como el posible impacto sobreviniente.