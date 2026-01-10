Bessent elogia a Milei por rápido reembolso del swap

Bessent señaló que las intervenciones de emergencia estaban dando paso a la confianza tradicional del mercado

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló este viernes que el gobierno argentino del presidente Javier Milei reembolsó rápidamente 2.500 millones de dólares de un reciente swap de divisas, calificando la operación como una victoria histórica para la agenda “América Primero” y una señal del retorno de Buenos Aires a la estabilidad financiera.

Los fondos provenientes de una línea de crédito más amplia de 20.000 millones de dólares, establecida por la administración Trump en octubre del año pasado, fueron utilizados por el Banco Central de Argentina (BCRA) para estabilizar el peso durante el período de aguda volatilidad preelectoral.

Bessent también enfatizó en X que la intervención del Fondo de Estabilización Cambiaria cumplió su doble misión de apoyar a un aliado estratégico y proteger al contribuyente estadounidense.

“Estabilizar a un aliado fuerte y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses es un gran logro de la iniciativa 'América Primero'”, declaró Bessent. “Marcar el rumbo para América Latina —una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero— es sin duda lo mejor para nosotros”.

En respuesta a las críticas internas, Bessent señaló que el fondo “nunca ha perdido dinero” y confirmó que esta operación específica generó “decenas de millones de dólares en ganancias”.

Asimismo, elogió a Milei y al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, por el “impulso positivo” que permitió una liquidación tan rápida. “Solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”, enfatizó. Además, señaló que el “Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos”, lo que indica el cierre total del ciclo.

El reembolso total coincide con los esfuerzos más amplios de Argentina por regularizar su posición internacional. El mismo día del anuncio del canje, el gobierno argentino también liquidó US$4.200 millones en vencimientos de bonos, financiados con fondos de privatizaciones y compras de dólares en el mercado. En opinión de Bessent, la era de las intervenciones bilaterales de emergencia podría estar dando paso a la confianza tradicional del mercado. “Los mercados ahora están satisfaciendo las necesidades financieras de la República Argentina”, comentó, destacando que la comunidad internacional y el Fondo Monetario Internacional seguían apoyando firmemente la “prudente estrategia fiscal” de Milei.