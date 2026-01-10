Autorizan operaciones de líneas estadounidenses en Aeropuerto de Asunción

La luz verde llegó justo a tiempo para el próximo Mundial de Fútbol

El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción recibió la autorización del gobierno de Estados Unidos para reanudar vuelos comerciales directos, lo que marca un hito importante para la aviación paraguaya.

La certificación se produjo tras una rigurosa auditoría de la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA), que confirmó que la terminal en el suburbio asunceño de Luque cumple con los más estrictos estándares internacionales de seguridad.

Esta medida allana el camino para el regreso de la tan esperada ruta Asunción-Miami, inactiva desde la retirada de las principales aerolíneas estadounidenses hace años.

El Director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC) de Paraguay, Rubén Aguilar, señaló que el anuncio significa que su país podrá operar aeronaves con bandera estadounidense.

“Lo que hacen es venir a verificar las condiciones de seguridad, si cumplimos con los estándares internacionales y si contamos con la capacidad, el equipo y la certificación del personal para verificar los controles de seguridad”, explicó Aguilar en una entrevista radial.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay ya ha entregado la confirmación oficial a las autoridades locales, validando que el aeropuerto está completamente equipado para gestionar los protocolos de seguridad requeridos por aerolíneas estadounidenses como American Airlines, que, según informes, está considerando regresar al mercado paraguayo.

El director de la DINAC, Nelson Mendoza, reveló que el gobierno paraguayo adoptó una estrategia proactiva para agilizar la conexión. “Este es un proyecto que comenzó hace mucho tiempo, cuando la DINAC, en consulta con el Presidente de la República, decidió solicitar esta certificación”, declaró Mendoza. “Normalmente, cuando una empresa quiere operar en Paraguay, solicita a la DINAC... En este caso, hicimos lo contrario”.

El momento de la certificación es particularmente estratégico, ya que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, lo que podría provocar un aumento repentino en la demanda de viajes.

La autorización también abarca vuelos chárter, lo que proporciona flexibilidad para operaciones privadas y no regulares. Tras la eliminación del impedimento regulatorio, se espera que las operaciones comiencen en cuanto American Airlines reciba los nuevos Airbus A321 de fuselaje estrecho y largo alcance. Otras aerolíneas estadounidenses que históricamente han operado en Asunción incluyen Pan Am, Eastern Airlines y Braniff.