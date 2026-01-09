Reparación en principal aeropuerto de Buenos Aires afectará a decenas de vuelos

Las obras de reparación a realizarse este viernes en las pistas del principal aeropuerto internacional de Buenos Aires, Ministro Pistarini, también conocido como Ezeiza, provocarán la interrupción de decenas de vuelos. Se ha recomendado a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas antes de presentarse en la terminal aérea.

Esta medida se produce en un momento en que las autoridades aeronáuticas enfrentan problemas de infraestructura, agravados por una intensa ola de calor estival. Una falla similar paralizó el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hace apenas unos días.

Según el secretario de Transporte, Luis Pierrini, el aeropuerto de Ezeiza permanecerá cerrado a todos los despegues y aterrizajes entre las 13.55 y las 17.40. Hasta el momento, ya se han reprogramado 41 vuelos internacionales y nacionales.

Las obras de emergencia incluyen el sellado de grietas y la reparación preventiva de baches en zonas críticas de ambas pistas. “Los trabajos se están ejecutando de inmediato para evitar fallas operativas mayores”, declaró una fuente de Aeropuertos Argentinas a medios locales.

Los técnicos observaron que las temperaturas extremas del verano provocan la dilatación y el desprendimiento del asfalto, creando restos de objetos extraños (FOD, por su sigla en inglés), que pueden ser absorbidos por las turbinas durante los despegues y provocar fallas catastróficas del motor.

La emergencia de Ezeiza se produce tras un reciente incidente “caótico” en el Aeroparque Jorge Newbery, en el centro de Buenos Aires, donde temperaturas superiores a los 35°C provocaron el desprendimiento del asfalto, lo que obligó a un cierre de tres horas en horario pico. Esto provocó el desvío de 12 vuelos a Ezeiza y más de 50 retrasos.

Estas fallas estructurales se producen en un momento de tráfico récord; el Aeroparque gestionó 16,3 millones de pasajeros a finales de 2025, un aumento del 20% que ha llevado la infraestructura al límite.

Se espera que las reprogramaciones del viernes provoquen un “efecto dominó” hasta la mañana del sábado, afectando principalmente a Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART y LATAM Airlines. También se recordó a los viajeros que tenían derecho a comida, refrigerios y otras compensaciones, según la duración de sus demoras.