Falklands, ex legislador miembro del organismo que vela por confianza pública en medios de prensa

El Dr. Barry Elsby, médico de profesión fue integrante en varios periodos del Legislativo, democráticamente electo

El Dr. Barry Elsby, actualmente jubilado ha sido designado como miembro del Trust de Medios de Comunicación de las Islas Falkland, o sea el organismo que vela por la mayor credibilidad posible, y confianza pública en las informaciones divulgadas por los distintos medios.

La designación se hizo efectiva el pasado 23 de diciembre y ha de prolongarse por cuatro años, a menos que sea terminada con anterioridad, tal cual se establece en la publicación de la última Gaceta Publica del gobierno.

El Trust de Medios tiene responsabilidades sobre la Radio de las Islas Falkland y el semanario Penguin News, y además debe contar con por lo menos cinco miembros plenos y no más de nueve integrantes del consejo asesor.

Según se explica el Trust siempre está a la búsqueda de más integrantes del consejo con el propósito que lo publicado en la prensa escrita, de la misma forma que lo difundido al aire, resulte que en ambos sean “independientes del control del gobierno, de cualquier partido político, sindicato, agrupación religiosa o de cualquiera otra conformación, secta o grupo de intereses a no ser los propios del Trust y su ordenanza.

El Trust también debe asegurar que las dos entidades, sean informativas de las noticias y de los asuntos corrientes dentro de las Islas Falkland y no deben caer en ofensas a las buenas costumbres y modos, o incitar a cometer algún delito.

La Ordenanza del Trust también notifica que debe darse el suficiente tiempo a la presentación de distintos aspectos de las noticias, y que las mismas deben hacerlo con la mayor exactitud e imparcialidad.

También debe brindarse espacio/tiempo para los anuncios del gobierno al igual que cuando acontecimientos especiales como elecciones generales.

Por ultimo agreguemos que ambos medios reciben subsidios del presupuesto del gobierno, particularmente la radio, al igual que la renovación de sus equipos, en tanto en el caso del semanario Penguin News, los números están mucho más equilibrados en función de una buena política de promoción comercial de avisos.

Igualmente el Dr. Elsby, médico y originario de Gales ha tenido una larga trayectoria en las Islas tanto en el ejercicio de su profesión como en cargos públicos, al haber repetido en varias ocasiones como miembro del Legislativo electo.

Además el Dr. Elsby últimamente estuvo al frente de un grupo quienes demandaron exitosamente al gobierno de las Islas por reiteradas filtraciones de datos confidenciales en las fichas médicas de pacientes en el hospital local. La demanda y un juicio largo, por ultimo llegaron a la Suprema Corte la cual fallo a favor de los demandantes que exigían una disculpa pública por la reiteración de las filtraciones y correspondientes compensaciones.