Donan islas a Uruguay para iniciativa ambiental

Orsi agradeció a Butler su donación

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió este jueves tres islas en el río Uruguay, adquiridas por el filántropo estadounidense Gilbert Butler para desarrollar el proyecto binacional “Parque de la Paz” junto con la vecina Argentina.

El mandatario aceptó formalmente la donación de la organización ambientalista AMBÁ y Butler Conservation Inc. en nombre del gobierno uruguayo. Las 514 hectáreas son la piedra angular de un ambicioso plan para una iniciativa binacional.

Las tres islas —Chala, Ingá y Pingüino— se integrarán al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. El ministro de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció una ampliación aún mayor del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Además, el gobierno uruguayo aportará 16 islas estatales adicionales y aguas continentales circundantes. Por lo tanto, el área protegida total aumentará de 16.424 a 21.565 hectáreas, elevando efectivamente el número de islas bajo protección ambiental de 19 a 35.

Orsi subrayó la importancia diplomática del proyecto. Señaló que se está llevando a cabo un esfuerzo de conservación paralelo en la orilla argentina del río. “Este sitio tiene que ser un parque binacional... sería algo sin precedentes y una señal para el mundo y para nosotros mismos”, declaró Orsi. “Pensemos en el río Uruguay como algo que nos une, no como algo que nos separa”.

El líder del Frente Amplio agradeció a Butler y reconoció que el proyecto comenzó durante la gestión de su predecesor en la Torre Ejecutiva (el expresidente Luis Lacalle Pou). “Como casi todo lo de esta magnitud, abarca más de un mandato. Lo bueno es que está dando frutos”, señaló.

Asimismo, Ortuño describió el proyecto como un “experimento de turismo asociado a la protección de la naturaleza”.

Por su parte, Butler, quien exploró personalmente el territorio por aire antes de iniciar la compra en 2022, describió el futuro corredor como un “parque de paz”. El objetivo de su fundación es garantizar la preservación del curso bajo del río Uruguay, a la vez que ofrece oportunidades recreativas de bajo impacto para el público.