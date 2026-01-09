Copa anuncia reanudación de su ruta a Caracas

El primer vuelo está programado para el 13 de enero

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció este jueves la reanudación de su ruta a Caracas tras una larga suspensión debido a las advertencias de Estados Unidos sobre la inseguridad del espacio aéreo venezolano.

El primer servicio comenzará a operar el 13 de enero de 2026 y se añadirá un segundo vuelo diario el 16 de enero, aunque en fechas seleccionadas. La reanudación total está programada para febrero.

Copa suspendió originalmente sus vuelos a Caracas el 16 de diciembre de 2025, aunque mantuvo una frecuencia a Maracaibo. Al realizar los anuncios del jueves, la aerolínea alegó la “mejora de las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía” como motivo del regreso.

Esta reanudación es un paso crucial para restablecer la conectividad internacional de Venezuela, ya que Panamá sirve como un importante centro regional para viajeros que conectan con el resto de las Américas. Sin embargo, se aconsejó a los pasajeros con boleto a consultar el estado de su vuelo a través del sitio web oficial de Copa o su aplicación móvil, ya que la aerolínea trabaja para atender a los afectados por la interrupción de un mes.

Copa sigue siendo la única compañía extranjera que opera en el país sudamericano, devastado por la crisis. Muchas aerolíneas, como Avianca, Air Europa, Iberia, Plus Ultra y LATAM, vieron revocadas sus licencias. Por lo tanto, es posible que el asunto aún requiera tiempo para resolverse. Es probable que Turkish Airlines también regrese a finales de este mes.

Mientras tanto, los venezolanos solo cuentan con aerolíneas locales como Conviasa, Laser, Avior, Rutaca, Turpial y Venezolana.