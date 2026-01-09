Acuerdo UE-Mercosur se firmará en Asunción el 17 de enero

Los presidentes del Mercosur no necesitan asistir a la firma, pero lo más probable es que estén allí, anticipó Lubetkin

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) se firmará en Paraguay el sábado 17 de enero, confirmó este viernes el canciller argentino, Pablo Quirno, tras la decisiva votación en Bruselas, donde Francia y sus aliados no alcanzaron el número mínimo para voltear la iniciativa.

“El 17 de enero en Paraguay firmaremos un acuerdo histórico y ambicioso entre ambos bloques”, publicó Quirno en X.

Líderes de toda Sudamérica celebraron la decisión como un triunfo de la diplomacia tras décadas de tensiones proteccionistas. “Un día histórico para el multilateralismo”, publicó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en redes sociales. “La decisión, refrendada por la parte europea, une a dos bloques que, en conjunto, representan a 718 millones de personas y uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo”.

En Montevideo, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, confirmó que el presidente Yamandú Orsi viajará a Asunción para la ceremonia, describiendo la aprobación como un avance “extraordinario y fabuloso” que marca el “fin definitivo a 25 años de debate”.

”Si bien los presidentes no tienen que asistir (a la firma), considero que, dada la importancia del evento, estarán presentes“, señaló Lubetkin.

El acuerdo busca crear un mercado integrado masivo, eliminando los aranceles del 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE y del 91% de las exportaciones europeas a Sudamérica.

Como actual presidente pro tempore del Mercosur, Paraguay será el anfitrión de la firma. El presidente Santiago Peña calificó el pacto como ”el mayor acuerdo de libre comercio en la historia de la humanidad“, enfatizando que representa una ”enorme oportunidad“ para que las industrias paraguayas alcancen una escala global.

Por su parte, Quirno destacó que el acuerdo otorga al Mercosur acceso preferencial a la tercera economía más grande del mundo. ”El 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se beneficiarán“, señaló, pronosticando un importante impulso para los productores de ganado, soja y miel.

Fuentes diplomáticas indican que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la escalada de las tensiones comerciales con China actuaron como catalizador para la aprobación final.

Agathe Demarais, investigadora del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, señaló que el acuerdo es ”la mejor respuesta a los aranceles estadounidenses y al creciente proteccionismo global”. Más allá de la agricultura, el acuerdo asegura el acceso europeo a minerales críticos, incluyendo el 20% del grafito y el níquel del mundo en Brasil y la tercera mayor reserva mundial de litio en Argentina.

Mientras los poderes ejecutivos están listos para firmar, la batalla ahora se traslada al Parlamento Europeo. El tratado se someterá a una rigurosa revisión en las próximas semanas. Aproximadamente 150 eurodiputados ya han amenazado con emprender acciones legales o han organizado la resistencia para bloquear la ratificación. Para evitar retrasos inmediatos, el Consejo de la UE señaló que partes del acuerdo, en concreto las relativas al diálogo político y la cooperación, podrían aplicarse provisionalmente mientras continúa el proceso de ratificación completo.