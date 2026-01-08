Venezuela libera presos políticos tras presión internacional y tras la captura de Maduro

El Helicoide, ubicado en Caracas, es también conocido como uno de los centros de tortura más grandes de América, según diversas organizaciones de DD.HH.

Venezuela ha iniciado la liberación de un “número significativo” de presos políticos, incluyendo tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, en lo que el gobierno describió como un gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia en el país. La medida se produce menos de una semana después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, quien ahora enfrenta cargos federales en Nueva York.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunció la decisión este jueves y la calificó de “gesto para reforzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz”, sin precisar cuántas personas serían liberadas ni sus condiciones exactas.

Entre los liberados figuran cinco ciudadanos españoles, que según el Ministerio de Exteriores de España están siendo asistidos para regresar a Madrid en las próximas horas. Una de las personas liberadas es Rocío San Miguel, una abogada y activista de derechos humanos que llevaba detenida desde febrero de 2024 en la prisión de El Helicoide, tras ser acusada de conspirar contra el régimen.

Organizaciones de derechos humanos estiman que Venezuela tenía más de 800 presos políticos antes del anuncio, la cifra más alta en todo el hemisferio, según datos de Foro Penal y otros grupos de monitoreo. Algunos críticos han señalado que aún no está claro si las liberaciones implican libertad plena o condiciones restrictivas como presentación periódica ante tribunales o prohibición de salida del país, como ha ocurrido en liberaciones anteriores.

El anuncio fue interpretado por observadores internacionales como una señal política en un momento de intensa presión externa, tras la operación del 3 de enero que llevó a la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela y ha enfrentado un contexto de incertidumbre política y tensión con Washington, que ha impulsado un cambio en las relaciones diplomáticas y comerciales, incluyendo negociaciones sobre el petróleo venezolano.

Organizaciones civiles han acogido con cautela la noticia y han exigido una amnistía general y transparencia en el proceso, afirmando que la liberación de presos políticos debe ir acompañada de cambios estructurales en el sistema judicial y de garantías para la oposición y la sociedad civil.