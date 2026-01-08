Trump se retira de 66 organizaciones internacionales hostiles

Muchas de estas organizaciones habían sido secuestradas por ideologías progresistas, explicó Rubio

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles un memorando que ordena a los Estados Unidos retirarse de 66 organizaciones internacionales. La Casa Blanca calificó a las entidades afectadas de “redundantes”, “despilfarradoras” u “hostiles a la soberanía estadounidense”.

La medida supone un retroceso casi total en la gobernanza global del clima, la igualdad de género y el trabajo, a medida que se acerca el primer aniversario del segundo mandato de Trump. La retirada afecta a 31 entidades vinculadas a las Naciones Unidas y a 35 organizaciones no pertenecientes a la ONU.

Entre las entidades afrectadas, se encuentran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el Pacto Mundial para una Energía Libre de Carbono 24/7, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional y la Comisión de Derecho Internacional. También cayeron en desgracia para la Casa Blanca varios paneles del Consejo Económico y Social de la ONU para África y Asia, el Comité Consultivo Internacional del Algodón y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la salida masiva, argumentando que muchas de estas organizaciones habían sido “capturadas” por ideologías progresistas y agendas contrarias a los intereses de Washington. “Desde los mandatos de DEI hasta las campañas de 'equidad de género' y la ortodoxia climática, muchas organizaciones internacionales ahora sirven a un proyecto globalista arraigado en la fantasía desacreditada del 'Fin de la Historia'”, declaró Rubio. “Ya no enviaremos la sangre, el sudor y el tesoro del pueblo estadounidense a instituciones sin ningún resultado”.

La administración republicana continuará financiando y participando en agencias normativas donde Estados Unidos compite directamente con China, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El anuncio del miércoles se produjo en medio de una mayor fricción dentro de la OTAN. En Truth Social, Trump expresó recientemente sus dudas sobre el compromiso de la OTAN con Estados Unidos, un sentimiento agravado por la disputa en curso con Dinamarca sobre la propuesta de adquisición de Groenlandia.