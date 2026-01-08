Trump invita a Petro a la Casa Blanca tras llamada telefónica

Petro y Trump cambiaron de un tono confrontativo a uno diplomático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que recibiría a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca en los próximos días para resolver el clima de preguerra entre ambos países. La iniciativa se acordó tras una llamada telefónica de más de una hora.

En Truth Social, Trump señaló que Petro le llamó para “explicar la situación de las drogas” y otras disputas recientes. “Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él pronto”, publicó el líder republicano. Añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, estaban ultimando los detalles.

El deshielo diplomático se produce pocos días después de un período de extrema volatilidad. Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el sábado pasado, Trump sugirió que Colombia estaba “muy enferma” e insinuó una posible intervención militar también en ese país.

En respuesta, Petro movilizó a miles de simpatizantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá este miércoles, inicialmente con la intención de protestar contra la “agresión” estadounidense. Sin embargo, tras la llamada, su tono pasó de confrontación a diplomacia y declaró ante la multitud que Trump había sido “engañado” por rivales políticos que retrataron al mandatario colombiano como un narcotraficante.

Petro propuso además una alianza de energía limpia de US$500 mil millones para América Latina, alejando la conversación de los cultivos ilícitos y orientándola hacia la inversión verde.

A pesar del acercamiento con Washington, Petro admitió mantener contacto directo con Caracas. Confirmó una conversación dos días antes con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sugirió un diálogo tripartito entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos para estabilizar la región y prevenir un brote de violencia interna.

“La paz en Venezuela es la paz en Colombia”, dijo Petro ante la multitud que lo vitoreaba, enfatizando que la estabilidad regional requiere abordar el problema del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera al otro lado de la frontera.