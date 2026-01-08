Tres argentinos en nuevo grupo de presos políticos venezolanos liberados

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hizo los anuncios

El gobierno interino de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, liberó este jueves a varios presos políticos nacionales y extranjeros, incluyendo a tres ciudadanos argentinos, según se informó en Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de Delcy y primero en la línea de sucesión presidencial en medio de la transición en curso tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos—, mencionó que un “número significativo” de presos políticos estaba comenzando a ser liberado como un “gesto unilateral de convivencia pacífica”, aunque negó que la medida respondiera a la presión de “sectores extremistas”.

“Estas liberaciones se están produciendo en este mismo momento”, declaró Jorge Rodríguez al agradecer al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al ex Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y a las autoridades de Catar por su participación en esta decisión.

En Buenos Aires, la administración libertaria del presidente Javier Milei confirmó que el suboficial de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, y el abogado Germán Giuliani fueron entregados a enviados argentinos. “El hecho de que estén comenzando a liberar a presos políticos es una gran noticia. Esperamos que Gallo y Giuliani sean liberados en las próximas horas”, señaló la senadora Patricia Bullrich antes de que se confirmara la liberación de Gallo del centro de detención El Helicoide.

Se informó que se encontraba “estable pero debilitado”, y sometiéndose a una revisión médica. Por otro lado, Giuliani ya se comunicó con su familia en Argentina mediante una breve llamada telefónica.

El gobierno interino venezolano aún no ha publicado una lista oficial de las personas liberadas. A principios de esta semana, la líder opositora María Corina Machado, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), advirtió que la liberación de todos los presos era un requisito innegociable para cualquier “transición democrática”.

De todas maneras, Clarín confirmó que entre los liberados también estaba Yacoov Harar, un hombre de 72 años con doble nacionalidad argentino-israelí, que había sido detenido el 10 de octubre de 2024 cuando cruzaba por tierra desde Colombia hacia Venezuela.

En el caso de los ciudadanos venezolanos, se ha visto al periodista y activista político Roland Carreño saliendo de El Helicoide. Además, al menos 12 oficiales de bajo rango, previamente acusados de “conspiración” durante la dictadura de Maduro, han sido liberados de la prisión militar de Ramo Verde.

Por otro lado, fuentes en Madrid sugirieron que al menos dos personas con doble nacionalidad española y venezolana se beneficiaron de la mediación de Rodríguez Zapatero. Todavía no se ha confirmado oficialmente la liberación de ningún detenido estadounidense, aunque se han visto autobuses saliendo de los centros de detención bajo una fuerte escolta.