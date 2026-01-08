Rubio describe plan de tres fases para recuperación de Venezuela

Próximamente se revelarán “detalles operativos” más específicos, afirmó Rubio

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, describió este miércoles ante el Senado de su país el plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump para el futuro político y económico de Venezuela.

La iniciativa otorga al gobierno republicano el máximo control sobre los recursos petroleros de Caracas para dictar las condiciones al gobierno interino de Miraflores. Rubio describió un proceso secuencial diseñado para prevenir el caos y desmantelar los vestigios del chavismo.

En la Fase 1, la prioridad inmediata es prevenir un colapso social total. Por lo tanto, EE UU mantendrá su bloqueo naval como principal herramienta de presión.

Posteriormente, durante la Fase 2, la administración busca reabrir el mercado venezolano a las empresas energéticas estadounidenses y occidentales en condiciones justas. Simultáneamente, Rubio anunció un impulso a la reconciliación nacional, que incluye amnistías para figuras de la oposición y la liberación de presos políticos para reconstruir la sociedad civil del país sudamericano.

Y la Fase 3 implicará un cambio formal en la gobernanza. Si bien Rubio señaló que la transformación final “depende del pueblo venezolano”, enfatizó que Estados Unidos actualmente “dicta” las decisiones del gobierno interino para garantizar la alineación con los intereses de seguridad y energía de Washington.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reforzó los comentarios de Rubio, afirmando que las decisiones tomadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su gabinete están siendo coordinadas estrechamente con Estados Unidos. Estas “decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”, declaró Leavitt a la prensa, citando el éxito de la reciente operación para capturar a Nicolás Maduro como la fuente de esta “máxima influencia”.

A pesar de la presión de los observadores internacionales y la oposición venezolana para un rápido regreso a las urnas, la Casa Blanca se ha negado a fijar una fecha. Leavitt sostuvo que es “demasiado prematuro”, cuando la administración está enfocada primero en ejecutar los acuerdos petroleros actuales y estabilizar la red energética.

Rubio indicó que algunas fases del plan se solaparían y que se revelarían “detalles operativos” más específicos en los próximos días, a medida que Estados Unidos firme nuevos acuerdos con las autoridades interinas.

En este sentido, líderes de la oposición venezolana, como la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presunto ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, presionan para tomar el poder. Sin embargo, Washington señala que este grupo carece de la fuerza necesaria para controlar a los chavistas que aún se encuentran en el país. Además, un gran número de venezolanos que estaban en el exilio y no pudieron votar entonces preferirían celebrar nuevas elecciones sin candidatos proscriptos.