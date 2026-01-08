Nuevos ingresos petroleros de Venezuela se destinarán exclusivamente a productos estadounidenses

Washington quiere convertirse en el nuevo socio comercial principal de Caracas en lugar de Moscú, Pekín o Teherán, explicó Trump

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que los ingresos provenientes de las futuras compras de petróleo de su país a Venezuela, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, se destinarán íntegramente a productos fabricados en Estados Unidos, convirtiendo a Washington en el nuevo principal socio comercial de Caracas, en lugar de Moscú, Pekín o Teherán.

Esta iniciativa surge tras el decidido giro de su administración para asumir el control de los recursos naturales de Venezuela luego de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

Trump describió en Truth Social los sectores específicos que se beneficiarán del acuerdo multimillonario. Venezuela utilizará sus ingresos petroleros para comprar granos y productos alimenticios estadounidenses para abordar la escasez interna, medicamentos y dispositivos médicos de alta tecnología fabricados en Estados Unidos, y equipos para modernizar la deficiente red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.

“Una decisión acertada, y algo muy positivo para el pueblo de Venezuela y Estados Unidos”, señaló Trump, presentando el acuerdo como un realineamiento económico estratégico.

El anuncio se produce 24 horas después de que la Casa Blanca confirmara que las autoridades interinas de Venezuela acordaron entregar a Estados Unidos un primer “tramo” de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado.

El secretario de Energía, Chris Wright, aclaró que, si bien el petróleo se venderá a precios de mercado, las ganancias se mantendrán en cuentas controladas por Estados Unidos. Esto garantiza que el capital solo se libere cuando se utilice para comprar bienes o servicios estadounidenses aprobados por la administración Trump.

Para garantizar el cumplimiento total, Estados Unidos continúa aplicando estrictamente su bloqueo naval, la “Operación Lanza del Sur”. El miércoles, las fuerzas estadounidenses incautaron con éxito dos petroleros adicionales que intentaban eludir el embargo.