Lula veta todo el proyecto de clemencia para golpistas del 8 de enero

Lula hizo lo previsible: mantenerse fiel a sus votantes de izquierda y dejar que los legisladores carguen con la responsabilidad de anular su veto

En el tercer aniversario del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula de Silva vetó la totalidad del Proyecto de Ley 2.162, aprobado por ambas Cámaras del Congreso, que prevé la reducción de las penas de las más de 800 personas condenadas por su participación en la conspiración antidemocrática.

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Palacio de Planalto para conmemorar un nuevo aniversario de los ataques perpetrados por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, quienes irrumpieron en el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF).

“Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa, fueron juzgados con transparencia e imparcialidad. Y, al final del juicio, fueron condenados con base en pruebas contundentes, no en una serie de ilegalidades, meras condenas o presentaciones falsas de PowerPoint”, declaró Lula. “Quiero felicitar al Tribunal Supremo por su conducta intachable durante todo este proceso. Fue juzgado y condenado con estricto apego a la ley. No cedió a presiones ni a amenazas. No se dejó llevar por la venganza. Resurgió fortalecido. Su conducta, sin duda, será recordada por la historia”, añadió.

Citando al poeta George Santayana, Lula concluyó que ”quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo“.

Por lo tanto, ”en nombre del futuro, no tenemos derecho hoy a olvidar el pasado. Por eso no aceptamos ni la dictadura civil ni la dictadura militar. Lo que queremos es que la democracia emane del pueblo y se ejerza en nombre del pueblo“, añadió.

Con el veto, el llamado Proyecto de Ley de Dosimetría regresa al Congreso. La medida buscaba cambiar la fórmula condenatoria, ”calibrando las penas mínimas y máximas para cada tipo de delito, así como el método general de cálculo de las penas”. El texto también reduce el plazo para la transición de regímenes penitenciarios cerrados a semiabiertos o abiertos.

Estos cambios podrían beneficiar a condenados como el expresidente Jair Bolsonaro y a otros militares de alto rango.

(Véase también: Tres años después, el levantamiento del 8 de enero aún deja en la balanza el futuro de Lula) - Fuente: Agencia Brasil