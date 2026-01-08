Falklands, con la parra más al sur del mundo y en plena producción

La experta inglesa en vides y plantas en palacios, Hilary Theaker explicando detalles de las parras en Casa de Gobierno de Falklands

Visitantes a Casa de Gobierno donde se aprecia un detalle del parral entrelazado en la estructura del invernáculo

La experta en viñas de la principal organización del Reino Unido, Hampton Court, que vela por los palacios considerados más hermosos de dicho reino, fue invitadas a las Islas Falkland para revisar y diagnosticar la salud de la parra de más de setenta años que ha copado gran parte de la estructura del invernáculo al frente de la residencia oficial del gobernador de las Islas en Stanley, tal cual se puede apreciar en las fotos.

Hilary Theaker, así se llama la experta quedó impresionado por el desarrollo, volumen de producción y salud de la parra, la cual empero puede quedar expuesta a algunos cambios pues la estructura de hierro, propia del jardín de invierno, debe ser sometida muy pronto a una renovación y de ahí la razón para citarla a las Islas.

La residencia del gobernador, más conocida como Casa de Gobierno, en merito a cuando las Islas eran colonia, tiene al frente mirando hacia el norte el clásico invernáculo, toda la extensión de la mansión, y ha sido orgullo de Isleños por el desarrollo ininterrumpido resultado de la dedicación de los jardineros de Falklands. La renovación de la estructura, un verdadero desafío, y con el informe de Hilary se espera ayude a que los trabajos se desarrollen con la menor alteración posible a la noble parra, para que pueda seguir prosperando y avanzando.

Se la considera la parra más al sur del globo y ha sobrevivido tempestades y hasta invasiones a pesar de lo cual, en vista de su extensión y capacidad generadora, según la propia experta Hilary “produce toneladas de uvas” que permiten a los Isleños gozar de fruta fresca casi directamente de la planta.

La única competencia conocida de la condición de la parra más al sur del globo, la tiene en el Hotel Nogueira de Punta Arenas, pero Falklands igual se impone. Para Hilary es un desafío impresionante aunque también es cierto que entre las plantas que debe atender hay una en el propio Palacio de Hampton Court, “de las más grandes y veteranas del mundo, con 250 años, y de la misma variedad que en las Falklands, Negra de Hamburgo,” técnicamente descripta como “Vitis Vinifera Black Muscat”.

Y si bien hay una Negra de Hamburgo de 250 años computados en un castillo/palacio del Reino Unido, en las Falklands es difícil determinar la edad de la parra en Casa de Gobierno. Hay pocos antecedentes, entre ellos una investigación de una escolar de nueve años, Roxan Morrison de 1998, quien concluyera que el origen es Chile y seria de las décadas 50 y/o 60 cuando el entonces gobernador de aquellos años era Sir Cosmos Hascar. Aparentemente fueron plantadas en 1967 por el jardinero oficial de la residencia, Gene Williams, aunque fechas y nombres han sido puestos en duda, pero la parra, desde cuando sea, no ha dejado de crecer, desarrollarse y extenderse por la ‘rejilla’ de cerchas y costillas de hierro del invernáculo el cual cuenta además con un sistema de calefacción que data de casi un siglo.

“La parra luce realmente impresionante, estoy muy impresionada, y mi tarea será brindar algunas recomendaciones para ver como mejor preservarla y permitir que siga avanzando. Determinar cuál sería la mejor época del año, y apoyarla para la menor alteración posible, aunque ya está presionando sobre muchos de los vidrios de la estructura”, sostuvo Hillary.

La experta explicó que en Hampton Court, con la parra varias veces centenaria ya van en la quinta o sexta renovación de vidrios, de la estructura que data de 1902, y ahora ya piensan en un segundo piso vidriado para el invernáculo, como forma de controlar el problema del desborde de frondosidad.

En Falklands también existe una segunda parra, de uva blanca, o uva verde, de difícil identificación de variedad, pero que igualmente se suma a la producción total, la cual se distribuye entre la comunidad de las Falklands.

Hilary ya que estaba en las Islas aprovechó para reunirse con la Sociedad de Horticultura de las Islas, y muchos de los responsables de jardines, plantas y árboles que han cultivado los habitantes de Falklands.

“Aquí existe una jardinería fantástica, ya sea en invernáculos o túneles de plástico, y en cuanto a las parras estoy un poco celosa por el estado de salud de estas plantas, aunque por cierto no tienen que lidiar con las enfermedades y pestes que nos azotan a nosotros en los palacios. Pero en los jardines en las Falklands han hecho un trabajo magnifico, algo espectacular, los felicito.”