EE UU continúa incautando petroleros vinculados a Venezuela

Un buque en el Atlántico Norte cambió su nombre y bandera para disuadir cualquier abordaje estadounidense

Fuerzas estadounidenses realizaron incautaciones consecutivas de dos importantes petroleros este miércoles, en una escalada significativa en el bloqueo naval a Venezuela. Las operaciones, parte de la “Operación Lanza del Sur”, se centraron en navíos acusados de desafiar las sanciones y operar dentro de la “flota oscura” para transportar crudo venezolano.

En un dramático final a una persecución de tres semanas, el USCGC Munro interceptó el buque mercante Marinera (anteriormente Bella 1) en el Atlántico Norte, entre Escocia e Islandia. El barco, que había estado bajo vigilancia desde diciembre, supuestamente intentó evadir la captura en el Caribe antes de huir a través del Atlántico.

Durante la persecución, el petrolero fue rebautizado y la tripulación pintó una bandera rusa en el casco para disuadir el abordaje.

A pesar de las protestas de Rusia, el Comando Europeo declaró al buque “apátrida” debido al fraudulento cambio de bandera y ejecutó una orden judicial de incautación. Simultáneamente, el Comando Sur detuvo al M/T Sophia en aguas internacionales del Caribe.

“El buque interceptado formaba parte de la flota oscura, una red opaca utilizada para transportar petróleo de regímenes sancionados”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Las autoridades confirmaron que el Sophia enarbolaba falsamente bandera camerunesa y había zarpado recientemente de un puerto venezolano. El buque está siendo escoltado a Estados Unidos para su destino final.

Las incautaciones coinciden con un giro estratégico de la administración Trump para asumir la gestión directa del sector energético venezolano.

El miércoles, el secretario de Energía, Chris Wright, detalló un plan para eludir el bloqueo a las ventas autorizadas. El gobierno estadounidense pretende controlar el flujo y la venta de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Las ganancias de estas ventas se depositarán en cuentas controladas por EE UU Wright afirmó que estos fondos eventualmente regresarían al pueblo venezolano, pero que actualmente se mantienen como “influencia” para impulsar el cambio político. El plan incluye permitir la importación de equipo estadounidense crítico para estabilizar la deteriorada red eléctrica y las instalaciones petroleras de Venezuela.

Estas acciones navales se producen tras la misión de la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero para capturar al exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas y llevarlos a Nueva York para ser enjuiciados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó que Estados Unidos seguirá solicitando órdenes federales para incautar cualquier buque que intente eludir el “bloqueo total”.