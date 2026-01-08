Bolsonaro regresa al hospital después de todo

Flávio Bolsonaro calificó a De Moraes de “negacionista” de la ciencia médica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado este miércoles tras sufrir una lesión en su cabeza luego de una caída en su celda. El incidente desencadenó una feroz batalla legal luego de que el juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) negara al capitán retirado del Ejército la asistencia adecuada, alegando tecnicismos.

Ver también: Bolsonaro niega traslado al hospital tras caída

Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena en la sede de la Policía Federal (PF), fue trasladado al Hospital DF Star en Brasilia para someterse a pruebas. Según trascendió, se habría caído mientras dormía y se golpeó la cabeza contra un mueble.

Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, afirmó que el exmandatario sufrió una “lesión cerebral traumática leve”. Asimismo, la exprimera dama Michelle Bolsonaro declaró a la prensa que su esposo, de 70 años, debería estar en arresto domiciliario en lugar de confinado en régimen de aislamiento. También postuló que la caída podría haber sido causada por la medicación que le administran y criticó a la Policía Federal por su falta de agilidad para responder a emergencias médicas.

Michelle Bolsonaro insistió en que el líder derechista ha vivido en una “zona de sufrimiento” desde su apuñalamiento de 2018 y solicitó “cuidar a mi esposo” en su hogar.

En este contexto, De Moraes anuló una investigación abierta por el Consejo Federal de Medicina (CFM), que buscaba determinar si la Policía Federal omitió brindar la atención adecuada. El juez argumentó que el CFM no tiene jurisdicción sobre la Policía Federal y acusó al consejo de “flagrante ilegalidad” y “desvío de propósito”.

También ordenó a la Policía Federal interrogar al presidente del CFM en los próximos 10 días y exigió que el hospital entregara todos los historiales médicos de Bolsonaro en un plazo de 24 horas.

El magistrado citó además un informe médico de la PF que señalaba que todos los protocolos seguidos fueron correctos y que los exámenes hospitalarios no mostraron daños permanentes.

El senador y aspirante presidencial Flávio Bolsonaro calificó a De Moraes de “negacionista” de la ciencia médica y se preguntó si el juez “apoyaba la muerte de Bolsonaro”, señalando que dejar a un hombre de 70 años encerrado en una celda 24 horas después de una lesión en la cabeza violaba protocolos médicos básicos.

El equipo legal de Bolsonaro solicitará oficialmente su “arresto domiciliario humanitario”, alegando su edad y el deterioro de su salud, justo cuando Brasil conmemora el tercer aniversario del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, por cuya autoría intelectual Bolsonaro fue condenado.