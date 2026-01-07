Trump reclama el petróleo venezolano: anuncia hasta 50 millones de barriles para empresas de EEUU

Las empresas estadounidenses están listas para reconstruir la infraestructura petrolera destruida por Maduro, señaló la portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades interinas de Venezuela acordaron entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Washington.

El acuerdo, valorado en aproximadamente 2.000 millones de dólares, marca el primer resultado económico significativo de las negociaciones entre Washington y el gobierno de transición liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

“Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a realizar inversiones significativas en Venezuela para reconstruir la infraestructura petrolera destruida por el régimen ilegítimo de Maduro”, señaló la portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers.

Trump también explicó a través de Truth Social su país mantendrá una estricta supervisión de los ingresos financieros para garantizar que se utilicen adecuadamente.

“Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses están listas para entrar, gastar miles de millones de dólares, reparar la infraestructura dañada y comenzar a generar ingresos para el país”, señaló Trump. El petróleo se venderá a las tarifas actuales del mercado, poniendo fin a los precios “sancionados” con grandes descuentos que se ofrecían anteriormente a los intermediarios.

Asimismo, el líder republicano se comprometió a supervisar personalmente que los fondos no se desvíen a otros fines, colocando así al Tesoro venezolano bajo supervisión estadounidense.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, ha recibido la tarea de sortear los retrasos logísticos habituales, utilizando buques de almacenamiento actualmente bloqueados por el bloqueo naval estadounidense para transportar el crudo directamente a puertos estadounidenses.

El acuerdo representa una reorganización geopolítica masiva de las exportaciones energéticas de Venezuela. Durante más de una década, China ha sido el principal comprador de crudo venezolano.

Desde mediados de diciembre, millones de barriles han permanecido estancados en buques cisterna debido al bloqueo militar estadounidense. Este acuerdo proporciona una “salida legal” para ese petróleo, redirigiendo los cargamentos que originalmente se destinaban a los mercados asiáticos a la costa del Golfo de América.

La Casa Blanca tiene previsto reunirse con ejecutivos de ExxonMobil y ConocoPhillips a finales de esta semana. Trump indicó que estas empresas podrían recibir un “reembolso” por el costo de revitalizar la infraestructura venezolana, que, según él, podría estar “en funcionamiento” en 18 meses. La perspectiva de una afluencia repentina de crudo pesado venezolano provocó una caída inmediata de los precios internacionales.

Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos seguirá utilizando el actual régimen de sanciones como “presión” para garantizar que la administración Rodríguez mantenga el “acceso total” a las empresas energéticas estadounidenses. Si bien Delcy Rodríguez no ha emitido una declaración pública sobre la cifra específica de “50 millones de barriles”, el acuerdo se considera una táctica de supervivencia del gobierno interino para evitar una mayor escalada militar.