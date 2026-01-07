Trump pone miras en Groenlandia y no descarta acción militar

“Recurrir al ejército estadounidense siempre es una opción disponible para el comandante en jefe”, afirmó Leavitt

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron este martes que el presidente Donald Trump estaba considerando diversas opciones para adquirir Groenlandia, declarando explícitamente que no se descartaba una intervención militar, lo que generó una fuerte conmoción en la OTAN.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la adquisición del territorio ártico, rico en minerales, como una “prioridad de seguridad nacional” necesaria para disuadir a adversarios como Rusia y China. “Recurrir al ejército estadounidense siempre es una opción disponible para el comandante en jefe”, declaró Leavitt.

El gobierno republicano argumenta que Groenlandia es vital para la defensa del Ártico y el despliegue del sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”.

Trump sugirió que la decisión final sobre Groenlandia podría tomarse en 20 días, citando la exitosa captura de Nicolás Maduro como prueba de la disposición de Estados Unidos para actuar con decisión en el hemisferio. En este escenario, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque estadounidense contra un aliado de la OTAN significaría el “fin de todo”, incluyendo la coalición transatlántica de 80 años. Frederiksen también describió la presión como “fantasías inaceptables de anexión”.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que “Groenlandia no está en venta” y agradeció a los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania su apoyo inequívoco. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, emitieron una declaración conjunta recordando a Washington que la seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente, no mediante una anexión unilateral.

En medio de esta crisis internacional, Trump se dirigió a los republicanos de la Cámara de Representantes en el recientemente rebautizado Centro Trump-Kennedy, presentando las próximas elecciones intermedias de 2026 como una lucha por su supervivencia política. “Si pierdo la Cámara, me someteré a un juicio político”, advirtió. Los demócratas “encontrarán una razón para someterme a un juicio político” por tercera vez, añadió.