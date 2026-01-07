Traidor de la CIA condenado a cadena perpetua sin libertad condicional muere en prisión

La historia de Ames transformó la seguridad interna de la CIA

El exoficial de contrainteligencia de la CIA, Aldrich Ames, cuya traición a Estados Unidos durante casi una década se convirtió en una de las violaciones de seguridad más catastróficas de la historia, falleció este lunes bajo custodia federal a los 84 años.

Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones confirmó este martes que Ames falleció en la Institución Correccional Federal de Cumberland, Maryland, donde cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Durante sus 31 años en la CIA, Ames ascendió hasta convertirse en el jefe de la rama soviética del grupo de contrainteligencia de la agencia. Sin embargo, en 1985, impulsado por el aumento de sus deudas, comenzó a vender secretos a la KGB.

Las acciones de Ames condujeron directamente a la exposición, arresto y ejecución de al menos 10 agentes de alto nivel de la CIA y el FBI dentro de la Unión Soviética. También comprometió más de 100 operaciones secretas de inteligencia y proporcionó al Kremlin una hoja de ruta virtual de las actividades de espionaje estadounidenses durante los últimos años de la Guerra Fría.

A cambio de su traición, Ames y su esposa, María del Rosario Casas Dupuy, recibieron más de 2,5 millones de dólares estadounidenses de la Unión Soviética y, posteriormente, de la Federación Rusa.

El estilo de vida de la pareja acabó siendo su perdición. A pesar de un salario de la CIA de aproximadamente 60.000 dólares estadounidenses, vivían en una casa de 540.000 dólares estadounidenses pagada en efectivo, conducían un Jaguar de lujo y mantenían facturas masivas de tarjetas de crédito, lo que desencadenó una investigación conjunta de la CIA y el FBI que duró años.

Tras un intenso período de 10 meses de vigilancia física y electrónica, el FBI arrestó a la pareja en febrero de 1994. Ames se declaró culpable de espionaje y evasión fiscal, recibiendo cadena perpetua, mientras que su esposa fue condenada a 63 meses de prisión por su complicidad en sus actividades. El escándalo de Ames transformó profundamente la comunidad de inteligencia estadounidense. El descubrimiento de que un topo había operado sin ser detectado en los niveles más altos durante nueve años provocó la renuncia del entonces director de la CIA, James Woolsey, y desencadenó una profunda revisión de los protocolos de polígrafo y seguridad interna de la agencia. Ames había pasado pruebas de polígrafo mientras espiaba, lo que resultó en una reforma radical del “sistema de honor” en Langley.

Antes de Ames, las autorizaciones de seguridad se revisaban cada cinco años. Hoy, la CIA utiliza sistemas automatizados de monitoreo. Cualquier ingreso repentino de efectivo, grandes deudas de juego o compras de lujo inexplicables, como el “Factor Jaguar”, desencadena una respuesta inmediata. Asimismo, cualquier contacto no autorizado con extranjeros también es una señal de alerta.

La CIA se dio cuenta de que Ames había sido instruido por la KGB sobre cómo burlar el polígrafo manteniendo la calma y utilizando contramedidas físicas. Por lo tanto, la agencia introdujo sensores más sofisticados y preguntas sobre el estilo de vida para detectar malestar psicológico en lugar de solo picos físicos. En general, en materia de seguridad, en la CIA se habla de la era “pre-Ames” y la “post-Ames” en lo que respecta a la investigación y los controles.