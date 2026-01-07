Se anuncia la visita del director del BID a Bolivia

El viaje de Goldfajn se produce 15 años después de la última visita de un titular del BID al país mediterráneo

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, visitará Bolivia entre el 13 y el 14 de enero. Esta es la primera vez en 15 años que un funcionario de su cargo se interesa por el país mediterráneo, en un cambio en las relaciones financieras internacionales bajo la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Se espera que el viaje conecte las políticas gubernamentales de alto nivel con la expansión del sector privado. El itinerario de Goldfajn abarca los dos principales centros económicos del país.

El 13 de enero, Goldfajn se reunirá con el presidente Paz en la Casa Grande del Pueblo en La Paz, tras encuentros técnicos con miembros del gabinete. Se espera que las conversaciones se centren en una “estrategia integral” para estabilizar la economía y obtener líneas de crédito externas.

Al día siguiente, el titular del BID viajará a Santa Cruz de la Sierra, el corazón industrial de Bolivia, para reunirse con sectores empresariales privados estratégicos. El enfoque se centrará en impulsar la productividad, atraer capital extranjero y diversificar la cartera de exportaciones del país.

Goldfajn ha respaldado públicamente el reciente paquete de reformas económicas de Paz, describiéndolas en redes sociales como un “paso oportuno y necesario” para restablecer la estabilidad. Este apoyo se produjo en un momento crítico, ya que el nuevo gobierno busca distanciarse de la volatilidad del año anterior.

La visita del ejecutivo brasileño coincide con la aparición de datos que muestran una disminución de las presiones inflacionarias que afectaron a Bolivia durante gran parte de 2025. El país cerró el año con una tasa de inflación acumulada del 20,40 %.

Si bien la inflación alcanzó su punto máximo en octubre, el Ministerio de Planificación del Desarrollo informó una desaceleración en diciembre (variación mensual del 0,59 %). Por segundo mes consecutivo, más artículos de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentaron disminuciones de precios (47,6 %) que aumentos (44,1 %), una tendencia que el gobierno atribuye a la estabilización del tipo de cambio y a la mejora del suministro de combustible. Como principal financista externo de Bolivia para infraestructura vial y de transporte, la renovada presencia del BID se percibe como una “luz verde” para los mercados internacionales.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, enfatizó que la visita de Goldfajn fue “extremadamente importante” para desbloquear préstamos a largo plazo con condiciones favorables, vitales para la inversión pública sin generar crisis inmediatas de liquidez.

Equipos técnicos del BID ya están en el terreno, trabajando con las autoridades bolivianas para alinear la cartera de préstamos del banco con el nuevo modelo de crecimiento impulsado por la productividad del gobierno.