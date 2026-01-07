PDVSA confirma negociaciones con EE UU para vender crudo tras el giro energético en Venezuela

En un comunicado, PDVSA indicó que las conversaciones se desarrollan “en el marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países”

La estatal petrolera PDVSA confirmó este martes que mantiene negociaciones en curso con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en lo que definió como una operación de carácter estrictamente comercial.

En un comunicado oficial, PDVSA indicó que las conversaciones se desarrollan “en el marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países” y bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron. La compañía subrayó que el proceso se rige por criterios de “legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Washington aseguró el control de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, tras la detención de Nicolás Maduro y el establecimiento de autoridades de transición en Caracas.

PDVSA reiteró además su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional y contribuyan a la estabilidad energética global.

Las negociaciones representan un giro significativo en el comercio petrolero venezolano tras la operación militar del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses atacaron objetivos estratégicos en Caracas y capturaron a Nicolás Maduro, trasladándolo a Nueva York para enfrentar cargos federales. El Gobierno de Estados Unidos reconoció entonces a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, como mandataria interina, subrayando que su rol contribuirá a la estabilidad en medio de la transición económica y política. “Las autoridades interinas están cooperando con nosotros, y la estabilidad es nuestra prioridad”, dijo Trump en declaraciones recientes, en las que vinculó la continuidad institucional a la gestión de Rodríguez.

Rodríguez, figura de larga trayectoria dentro del oficialismo venezolano y estrecha colaboradora de Maduro, exigió inicialmente “pruebas de vida”, pero ha participado en conversaciones con funcionarios estadounidenses, según evaluaciones de Washington. Su liderazgo transitorio es percibido por la Administración Trump como un puente pragmático para evitar el caos y asegurar la gestión de recursos mientras se implementa lo que el secretario de Estado Marco Rubio describió como un plan de “estabilización, recuperación y transición”. “Queremos evitar el desorden y garantizar que los recursos venezolanos se manejen con transparencia”, afirmó Rubio al esbozar la estrategia tripartita.