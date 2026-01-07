Delcy Rodríguez declara semana de luto por guardias caídos de Maduro

La presidenta encargada insistió en que su gobierno era el único legal en Venezuela, a pesar de afirmaciones de Trump en contrario

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró siete días de luto nacional en honor a los caídos durante la misión militar estadounidense del 3 de enero para capturar al exgobernante Nicolás Maduro. Rodríguez afirmó que la semana estará dedicada al “honor y la gloria” de los “mártires”.

Caracas confirmó la muerte de al menos 24 militares venezolanos, incluidos cinco generales. Además, el gobierno cubano informó que 32 de sus militares y miembros de inteligencia que integraban el equipo de seguridad de Maduro fallecieron en el ataque.

Rodríguez calificó formalmente la captura de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, como un “secuestro” e insistió en que su gobierno sigue siendo la única autoridad constitucional del país, a pesar de las afirmaciones contrarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Mientras se observa luto en Caracas, Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declararon inocentes de varios cargos de narcotráfico.

La actual jefa ejecutiva de Venezuela señaló además que el poder popular serviría como una “barrera infranqueable” contra la intervención extranjera. Está aprovechando sus apariciones públicas para destacar la producción comunitaria, como las fábricas textiles que confeccionan uniformes escolares y los proyectos locales de tratamiento de agua, para demostrar que el aparato estatal sigue funcionando.

Mientras tanto, las autoridades colombianas se movilizan en previsión de posibles oleadas de refugiados o una mayor inestabilidad, mientras que Brasil se centra en las posibles consecuencias sanitarias de la crisis.