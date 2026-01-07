Bolsonaro niega traslado al hospital tras caída

Michelle Bolsonaro teme que su esposo pueda tener “daños neurológicos” tras una caída que no recibió tratamiento durante un rato

El juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil denegó este martes la solicitud del equipo legal del expresidente Jair Bolsonaro para el traslado de su cliente a un centro médico tras sufrir, según sus familiares, una caída mientras se encontraba recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia para cumplir su condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

De Moraes basó su decisión en la evaluación de los galenos de la Policía Federal. “El médico de la Policía Federal detectó lesiones leves y no identificó la necesidad de derivación hospitalaria, recomendando únicamente observación”, señaló el juez. Por lo tanto, “no era necesario el traslado inmediato del detenido al hospital”.

Añadió que, sin embargo, el médico particular del expresidente informó a la defensa de Bolsonaro que este tendría derecho a someterse a pruebas, “siempre que se programen con antelación y con una necesidad específica y comprobada”. El magistrado también instruyó a los letrados de Bolsonaro que indicaran qué pruebas eran necesarias para verificar la posibilidad de realizarlas en el sistema penitenciario.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro escribió en Instagram que su esposo tuvo una crisis. “Mi amor no se encuentra bien. Durante la noche, mientras dormía, tuvo una convulsión, se cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble”, declaró. Asimismo, destacó que la atención médica solo se brindó el martes por la mañana, cuando se citó a Bolsonaro para una visita a las 9:00 a. m. Según ella, este retraso se debió a que la habitación “permanece cerrada”.

Además, mencionó que el capitán retirado del Ejército no recordaba “cuánto tiempo estuvo inconsciente” y que serían necesarias pruebas para verificar un posible “trauma o daño neurológico”.

El médico personal de Bolsonaro, el Dr. Cláudio Birolini, declaró a la prensa que su paciente había sufrido un “trauma leve”. (Fuente: Agencia Brasil)