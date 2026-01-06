Tierra del Fuego en apuros

Melella condenó la captura de Maduro

La provincia argentina de Tierra del Fuego se enfrenta a una crisis económica e institucional cada vez más profunda, en medio de crecientes despidos industriales, renuncias de altos funcionarios gubernamentales y un intenso debate local sobre la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Los sectores comercial e industrial de Tierra del Fuego reportaron un desolador cierre en 2025, con 160 despidos solo en el sector comercial. Los líderes sindicales atribuyen este declive a una combinación letal de políticas nacionales y provinciales.

La apertura a las importaciones, la reducción de los beneficios fiscales del régimen de promoción industrial y el recorte drástico de fondos nacionales han impactado gravemente la economía local.

A principios de noviembre, el gigante de la electrónica Newsan despidió a más de 150 trabajadores. Los empleados afectados reportaron haber recibido notificaciones de despido sin causa, incluso estando de baja médica o vacaciones.

Daniel Rivarola, director del Centro de Empleados de Comercio (CEC), advirtió que el trabajo no registrado se ha disparado al 20%, ya que los cesanteados intentan abrir pequeños negocios informales para sobrevivir.

La tensión económica ha coincidido con una importante reestructuración en la administración del gobernador Gustavo Melella. A partir del 1 de enero de 2026, varios funcionarios clave renunciaron a sus cargos.

Francisco Devita renunció como ministro de Economía después de dos años, alegando la extrema presión que suponía administrar las finanzas de la provincia durante la crisis actual.

Además, también se aceptaron las renuncias de Andrea Bianchi (Secretaria de Medio Ambiente) y Ayelén Boryka (Subsecretaria de Gestión de Recursos Naturales). Estas salidas sugieren una reestructuración más amplia del gabinete provincial, que enfrenta déficits fiscales y estancamiento industrial.

A pesar de la agitación local, el liderazgo político de Tierra del Fuego ha adoptado una postura firme respecto a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El gobernador Melella condenó públicamente las acciones militares estadounidenses, afirmando que “la falta de democracia debe remediarse con más y mejor democracia”. Enfatizó que América Latina debe seguir siendo un “territorio de paz y soberanía”. El alcalde de Ushuaia, Walter Vuoto, se sumó a la condena, repudiando cualquier acción militar que viole la integridad territorial de una nación. Afirmó que ninguna potencia puede arrogarse el derecho de intervenir “al margen de la ley”.

Tierra del Fuego es la provincia argentina que técnicamente tiene jurisdicción sobre las Islas Falkland/Malvinas y otros Territorios Británicos de Ultramar en el Atlántico Sur.