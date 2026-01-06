Teorías conspirativas: ¿Por qué Maduro cayó tan rápido?

Delcy y Jorge Rodríguez han mantenido conversaciones secretas con Washington durante meses, según sugirió The Telegraph

Rumores, especulaciones y teorías conspirativas de todo tipo están surgiendo sobre quién traicionó al exgobernante venezolano Nicolás Maduro para que las tropas estadounidenses pudieran extraerlo de Caracas y someterlo a juicio en Nueva York.

Una de las hipótesis es el llamado “Pacto de Doha”. Según The Telegraph de Londres, la captura de Maduro el 3 de enero fue la culminación de un acuerdo secreto negociado en Catar entre líderes chavistas de alto rango, quienes acordaron la “entrega” para preservar su propia posición política.

El informe identifica a los hermanos Delcy Rodríguez (ahora presidenta interina) y al titular de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, como los principales gestores, tras reunirse con enviados estadounidenses en Catar en abril y septiembre de 2025. Supuestamente propusieron una transición que dejaría intacto el aparato estatal chavista y destituiría a Maduro del poder. A cambio, ofrecerían a Washington pleno acceso a las industrias petrolera y minera de Venezuela.

Varios observadores destacaron la rapidez del ataque estadounidense y la mínima resistencia como evidencia de que el alto mando militar podría haber cedido como consecuencia de este acuerdo.

Mientras Maduro permanece bajo custodia estadounidense en Nueva York, el fiscal federal argentino Carlos Stornelli solicitó formalmente su extradición a Buenos Aires para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal, que permite el procesamiento por graves violaciones de derechos humanos independientemente del lugar donde se cometieron. La solicitud se deriva de una demanda presentada en 2024 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que cita un “plan sistemático de represión, tortura y desapariciones forzadas” llevado a cabo por el régimen de Maduro desde 2014. El FADD y Stornelli argumentan que la extradición es “urgente” para garantizar que responda por las víctimas específicas de su régimen en el Cono Sur.

Desde el Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que el secretario de Estado Marco Rubio ha estado en contacto con Delcy Rodríguez, a quien describió como “dispuesta a hacer lo necesario” para reformar el país. Si no cumple con las exigencias estadounidenses, incluida la expulsión de los intereses iraníes y rusos, podría enfrentar un precio más alto que su predecesor.

Además, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha declarado que Maduro enfrentará la “ira total de la justicia estadounidense”. Expertos legales sugieren que es improbable que Estados Unidos acceda a la solicitud de Argentina en el corto plazo, ya que la acusación de narcotráfico de 2020 tiene prioridad para Washington.

Se espera que el equipo legal de Maduro, liderado por Barry Pollack, argumente que su cliente es un “jefe de Estado soberano” y, por lo tanto, inmune al enjuiciamiento, lo cual el Departamento de Estado ya ha rechazado con el argumento de que Washington no lo reconoció como presidente legítimo en el momento de su captura por haber manipulado las elecciones de 2024.

El padre de los Rodríguez —Jorge Antonio Rodríguez— fue un líder guerrillero marxista que murió en 1976 bajo custodia policial por el secuestro de un empresario estadounidense. Delcy ha dicho célebremente: “La revolución es nuestra venganza por la muerte de nuestro padre”. Este pasado le otorgó un estatus de intocable dentro de las filas chavistas.

A sus 56 años, la nueva presidenta interina es una abogada con formación francesa que se ha ganado el apodo de “La Zarina” por su control sobre la economía. Como vicepresidenta y ministra del Petróleo, se alejó del socialismo puro hacia políticas económicas “ortodoxas” (recortes del gasto, fijación del tipo de cambio) para frenar la hiperinflación. Este pragmatismo es la razón por la que The Telegraph sugiere que Estados Unidos la ve como una interlocutora “viable”.

A pesar de su ropa exclusiva y su refinamiento diplomático, supervisó el SEBIN (el servicio de inteligencia), lo que la llevó a ser sancionada por la UE y Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Jorge Rodríguez —psiquiatra de profesión— es considerado el maestro negociador del régimen. Ha sido el rostro de casi todos los “diálogos” con la oposición y Estados Unidos durante los últimos cinco años. Sus profundas conexiones en Catar y su capacidad para “hablar el idioma de Washington” lo convirtieron en la opción lógica para negociar los términos de la destitución de Maduro.