Restan importancia a disparos cerca del Palacio Presidencial en Caracas

El lugar de Delcy Rodríguez como presidenta encargada ha sido considerado débil

Alrededor de las 8 pm este lunes, se escucharon disparos en Caracas cerca del palacio presidencial de Miraflores, lo que generó especulaciones sobre los motivos del ataque. Informes extraoficiales posteriores apuntaron a una serie de malentendidos que resultaron en un enfrentamiento de fuego amigo.

En medio de la alta tensión e inestabilidad, el incidente ocurrió pocas horas después de la comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York y la juramentación de Delcy Rodríguez en su lugar.

Imágenes en redes sociales captaron la activación de los sistemas de defensa antiaérea y la presencia de fuerzas de seguridad con armas largas patrullando la sede presidencial.

Los supuestos drones q sobrevolaron a Caracas no eran de EEUU ni otro país. Eran sus propios drones y se confundieron en las operaciones los militares venezolanos y abrieron fuego. En pocas palabras se estaban atacando ellos mismos por su inoperancia en inteligencia militar. pic.twitter.com/1jElblQHrZ — Eduardo Vladimir Ramirez (@eduard_1974) January 6, 2026

Informes desde el terreno indican que el enfrentamiento principal duró aproximadamente un minuto, seguido de un período de “silencio de radio” y un mayor movimiento militar después de que aeronaves no identificadas o drones a gran altitud ingresaran al espacio aéreo restringido. El incidente desató la preocupación internacional inmediata, lo que llevó a aclaraciones tanto de Washington como de Caracas.

El gobierno de Rodríguez restó importancia al suceso, señalando que las explosiones y los disparos fueron una respuesta policial a “drones no autorizados”. No se produjo ninguna confrontación, dada la eficacia de la medida disuasoria, explicaron.

Por su parte, la Casa Blanca se distanció del episodio. Un funcionario de la afirmó que Estados Unidos estaba “siguiendo de cerca” los informes, pero finalmente negó cualquier implicación directa en los disparos o las explosiones en Miraflores.

El avistamiento de drones desató el temor en el nuevo liderazgo venezolano de un segundo “ataque relámpago” o un intento de asesinato selectivo contra el gabinete interino. Unidades armadas permanecen en todos los principales puntos de tránsito que conducen a Miraflores, y un toque de queda en toda la ciudad sigue vigente extraoficialmente, mientras que los residentes permanecen en sus hogares.