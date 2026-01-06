Producción brasileña de petróleo y gas con altibajos a fines de 2025

“Proyectamos producir 2,5 millones de barriles de petróleo diarios durante este año”, declaró Chambriard

La producción brasileña de petróleo y gas natural totalizó 4,921 millones de barriles equivalentes de petróleo por día (bep/d) en noviembre de 2025, con una extracción de 3,773 millones de barriles por día (bbl/d), lo que representó una disminución del 6,4% con respecto al mes anterior y un aumento del 13,9% con respecto al mismo mes de 2024.

La producción de gas natural se situó en 182,57 millones de metros cúbicos por día (m³/d), lo que representa una disminución del 6,3% con respecto a octubre y un aumento del 15,7% con respecto a noviembre de 2024, según el boletín mensual sobre producción de petróleo y gas natural publicado el lunes 5 de enero por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). En cuanto a las cifras del presal, la producción de petróleo y gas natural en el mismo mes se situó en 3,913 millones de barriles equivalentes de petróleo (bep/d), lo que representa el 79,6% de la producción en Brasil.

“La producción disminuyó un 8,5% con respecto al mes anterior y creció un 15,6% con respecto al mismo mes de 2024”, indica el informe.

Del total, 3,024 millones de barriles equivalentes de petróleo (bbl/d) corresponden a petróleo y 141,27 millones de m³/d a gas natural, provenientes de 178 pozos.

Según la ANP, también en noviembre, la utilización de gas natural alcanzó el 96,9%. Se comercializaron 61,87 millones de m³/d, de los cuales 5,71 millones de m³/d se quemaron. “Se observó un aumento del 5% en la quema con respecto al mes anterior y una reducción del 8,1% con respecto a noviembre de 2024”, añadió la agencia. Se dice que la mayor parte de la producción de petróleo (97,7%) y gas natural (85,7%) provino de yacimientos marinos. “Los yacimientos operados por Petrobras, ya sea sola o en consorcio con otras empresas, representaron el 89,35% de la producción total”, indicó la ANP, añadiendo que la producción provino de 6.082 pozos, de los cuales 539 fueron marinos y 5.543 terrestres.

El yacimiento que más petróleo produjo en noviembre de 2025 fue Búzios, en la capa presal de la Cuenca de Santos, que registró 744.300 bbl/d. En gas natural, el yacimiento Mero ocupó el primer lugar, también en la Cuenca de Santos, con 40,80 millones de m³/d.

Las instalaciones con mayor producción de petróleo fueron la unidad FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga) Almirante Tamandaré, en el yacimiento de Búzios, con 239.453 bbl/d. y para gas, la FPSO Marechal Duque de Caxias, en el campo Mero, con 12,83 millones de m³/d.

En este contexto, Petrobras inicia operaciones en la plataforma P-78 del campo Búzios. La producción comenzó el 31 de diciembre con una capacidad de 180.000 barriles de petróleo y 7,2 millones de metros cúbicos de gas al día, lo que aumenta la capacidad de producción instalada del campo a aproximadamente 1,15 millones de barriles de petróleo al día.

Además, la operación permitirá la exportación de gas al continente mediante una interconexión con el gasoducto Rota 3 en Itaboraí, Río de Janeiro, ampliando el suministro de gas de Brasil en hasta 3 millones de metros cúbicos al día. Con el primer petróleo de la P-78, iniciamos el año avanzando hacia nuestro principal objetivo para 2026: aumentar la producción de petróleo y gas de Petrobras. Proyectamos producir 2,5 millones de barriles de petróleo al día durante este año, y gran parte de esta cantidad provendrá de Búzios, el campo más grande del país en términos de reservas y producción. Además, estamos ampliando el suministro de gas natural al mercado brasileño, otro objetivo delineado en nuestro Plan de Negocios, afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

Según Petrobras, la plataforma está equipada con tecnologías orientadas a la reducción de emisiones y una mayor eficiencia operativa, incluyendo un sistema de recuperación de gases de escape, variadores de velocidad para bombas y compresores, e integración energética entre los flujos calientes y fríos en el procesamiento de petróleo y gas. La P-78 es la séptima plataforma en operación en el Campo Búzios, el mayor de Brasil en términos de reservas, que superó la marca de 1 millón de barriles diarios en octubre de 2025. Descubierto en 2010, el campo se ubica a 180 kilómetros de la costa del estado de Río de Janeiro, en las aguas ultraprofundas de la Cuenca de Santos, a más de 2000 metros de profundidad. (Fuente: Agencia Brasil)