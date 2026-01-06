Maduro y su esposa comparecen ante un tribunal de Nueva York

El juez Hellerstein ordenó que el matrimonio Maduro reciba atención médica adecuada

El exgobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon formalmente inocentes de los cargos federales de narcotráfico, importación de cocaína y delitos relacionados con armas durante su comparecencia este lunes en Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein.

Tras ser extraído de Caracas por Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Maduro se describió a sí mismo como un “prisionero de guerra” y rechazó la legitimidad del juicio. “Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, declaró. Añadió que era un “hombre decente” e “inocente de todo lo que se me acusa aquí”.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, señaló que su cliente presenta problemas de salud subyacentes que requieren atención médica. Asimismo, Flores sufre una “fractura o contusión grave en una costilla” como consecuencia de lo que su abogado denominó su “secuestro”. El juez Hellerstein ordenó que ambos recibieran atención sanitaria inmediata.

El gobierno estadounidense afirma que Maduro lideró el “Cártel de los Soles”, una organización narcotraficante compuesta por altos mandos venezolanos. La pareja enfrenta cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Mientras los abogados no solicitaron por ahora la libertad bajo fianza, la próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 17 de marzo de 2026.

En ausencia de Maduro y con Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró que su país pretende ejercer control mediante políticas y cuarentenas en lugar de una administración directa.

También confirmó que el bloqueo militar estadounidense al petróleo venezolano se mantendrá hasta que el nuevo gobierno expulse del hemisferio a entidades extranjeras como Hezbolá y a agentes iraníes.