La caída de Maduro se convierte en un activo de campaña para Flávio Bolsonaro

Las pruebas de los vínculos de Lula con el régimen de Maduro saldrán a la luz en Estados Unidos, señaló Eduardo Bolsonaro

Los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Eduardo y Flávio, prevén la victoria de este último en las elecciones de este año tras la exposición de los vínculos entre el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York.

“Cuando Maduro cayó, le escribí a Flávio Bolsonaro: 'Eres presidente electo, porque sabemos que de Maduro saldrán muchas cosas'”, le dijo Eduardo a su hermano, actual senador.

Varios analistas políticos brasileños consideran que Lula se volvió bastante vulnerable, dado su apoyo histórico a Maduro y su negativa a calificar al régimen venezolano de “dictadura”, lo que lo convierte en un blanco fácil como aliado de un presunto narcoterrorista.

Si bien los diplomáticos de carrera brasileños desconfían del régimen de Maduro, la dirigencia del PT se mantiene ideológicamente leal al movimiento “bolivariano”. Además, Lula ha condenado la incursión estadounidense como un “precedente peligroso” y una violación de la soberanía de Caracas, una postura difícil de mantener ante la presencia de miles de refugiados venezolanos que celebraron ruidosamente. En otras palabras, la caída de Maduro se ha convertido en un activo de campaña inmediato para la derecha brasileña.

Eduardo Bolsonaro predijo que el juicio de Maduro revelaría pruebas perjudiciales de vínculos financieros y de narcotráfico entre el régimen de Maduro y los movimientos de izquierda en Brasil, lo que reforzaría los enfoques binarios de “nosotros contra ellos”. También señaló que el poder judicial brasileño ha impedido que estas conexiones se hagan públicas, lo que no ocurrirá en Nueva York.

“El TSE [Tribunal Superior Electoral] censura los vínculos entre Lula y Maduro en Brasil, pero el mundo conocerá las conexiones entre el narcotráfico y el régimen de Lula”, insistió.

Las manifestaciones de Maduro, que se declaró un “prisionero de guerra”, además de “inocente” y “hombre decente”, no parecen tener peso suficiente para revertir la percepción del votante brasileño. Además, Flávio quiere que a Lula se le aplique el mismo tratamiento por parte de la Casa Blanca.

Mientras la izquierda se centra en el antiintervencionismo y el derecho internacional, la derecha prioriza el anticomunismo y la restauración de la democracia.

Si bien Trump ha eliminado recientemente algunos aranceles a los productos brasileños, su relación política con Lula es tensa. La advertencia de Trump de que “hará algo” contra los países que albergan cárteles o regímenes productores de drogas (como sus recientes amenazas a Colombia y México) está siendo seguida de cerca en Brasilia.

A nivel regional, Brasil quedó alineado con México, Colombia, Chile y Uruguay para condenar el asalto a Caracas. Del otro lado, el argentino Javier Milei lidera un bloque rival que apoya plenamente las acciones de Trump.