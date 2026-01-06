Anuncian alianza estratégica para Vaca Muerta

Hamm mantuvo una reunión de alto nivel con el presidente Milei en septiembre de 2025

Pan American Energy (PAE) y el gigante estadounidense del shale, Continental Resources, anunciaron este lunes una alianza estratégica para acelerar el desarrollo de cuatro bloques clave en la formación Vaca Muerta.

El acuerdo destaca la creciente participación del capital estadounidense en la industria del shale argentino y consolida la presencia del multimillonario Harold Hamm, conocido como el “Rey del Fracking”, en la Cuenca Neuquina.

Según los términos del acuerdo, Continental Resources adquirirá una participación no operativa del 20% en cuatro bloques estratégicos de petróleo de shale que actualmente posee PAE.

Los bloques incluyen Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa en la provincia de Neuquén, así como Loma Guadalosa en Río Negro. PAE seguirá siendo el socio mayoritario y el operador principal de las cuatro áreas.

El cierre de la transacción está pendiente de la aprobación formal de las transferencias de participación por parte de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro.

Continental Resources es pionera de la revolución estadounidense del shale. La compañía establece esta alianza tras alcanzar el hito de 2025 de producir cerca de 500.000 barriles de petróleo equivalente por día.

“Esta relación estratégica busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas... Continental aportará su experiencia en reducción de riesgos, desarrollo y eficiencia operativa”, señaló el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni.

Hamm, figura destacada del sector energético estadounidense y un firme defensor de Donald Trump, ha mostrado un creciente interés en Argentina tras una reunión de alto nivel con el presidente Javier Milei en septiembre de 2025.

Continental ya manifestó su intención en noviembre de 2025 al adquirir una participación del 90% en el bloque Los Toldos II Oeste de Pluspetrol.

Con más de 50 años de historia en la región, PAE sigue siendo uno de los actores más destacados de la Cuenca Neuquina. Produce aproximadamente 100.000 barriles de petróleo equivalente por día (bped) en la cuenca, incluyendo 12 millones de metros cúbicos de gas. La compañía opera siete áreas en la región, seis de las cuales ya se encuentran en fase de desarrollo.