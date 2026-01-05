Presidente paraguayo aprueba el arresto de Maduro y desea lo mejor a los venezolanos

Peña destacó el hecho como una oportunidad crucial para la restauración democrática en la región

El presidente paraguayo, Santiago Peña, celebró la intervención de Washington en Caracas para exigir responsabilidades al líder bolivariano Nicolás Maduro Moros ante un tribunal de Nueva York.

El líder de la Asociación Nacional Republicana (ANR) destacó la maniobra como una oportunidad crucial para la restauración democrática en la región.

En un comunicado, Peña calificó al régimen de Maduro de “ilegítimo, depredador y dictatorial”, afirmando que ha causado un daño inmenso al pueblo venezolano. El documento declara explícitamente que la caída del régimen “solo puede ser una buena noticia”.

Además, el gobierno paraguayo insta a que el “momento decisivo” que se avecina se gestione por la vía democrática, subrayando que la prioridad debe ser la estabilidad y el bienestar de los venezolanos.

Basándose en su propia historia de transición de la dictadura de Alfredo Stroessner a una democracia moderna, Paraguay ofreció a la comunidad internacional su experiencia y cooperación, proponiendo a Asunción actuar como socio en la construcción de un nuevo gobierno venezolano donde se respeten plenamente los derechos y libertades civiles.

El comunicado concluye con un mensaje de apoyo. Los venezolanos merecen vivir en una sociedad definida por la democracia, la libertad y la paz, en lugar del autoritarismo del pasado.

Argentina

El presidente Javier Milei ha adoptado la postura más celebratoria, alineándose directamente con la operación “Resolución Absoluta” de la administración Trump.

El líder libertario celebró la captura de Maduro como una “victoria para el mundo libre” y el fin de un régimen “narcoterrorista”.

Argentina fue la primera en la región en ofrecer pleno apoyo a una transición liderada por Edmundo González Urrutia y se ha comprometido a respaldar a Estados Unidos en foros multilaterales.

Además, Milei vinculó la caída de Maduro con la esperanza de liberar a Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional argentina, prisionero del régimen chavista.

Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva habló de un regreso a los “días más oscuros” del intervencionismo estadounidense en América Latina, señalando que la Casa Blanca había “cruzado una línea inaceptable”.

El gobierno celebró una reunión de gabinete de emergencia y solicitó una respuesta “enérgica” del Consejo de Seguridad de la ONU, ante el temor de una crisis humanitaria en su frontera con Venezuela.

Uruguay

El gobierno frenteamplista uruguayo del presidente Yamandú Orsi respaldó la declaración de las seis naciones que condena la acción del estadounidense Donald Trump. En opinión de Montevideo, la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y la negociación, y calificó el ataque militar como un “precedente peligroso”.

El expresidente Luis Lacalle Pou, ahora uno de los principales líderes de la oposición, expresó una perspectiva más optimista. “Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela”, enfatizó.