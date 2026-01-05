El arresto de Maduro deja entre 40 y 80 muertos, incluidos 32 cubanos

“Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, dijo Trump camino de la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió al creciente número de víctimas tras la “Operación Resolución Absoluta” en Caracas para capturar al exlíder venezolano Nicolás Maduro. A bordo del Air Force One, el mandatario republicano delineó lo que describió como una nueva doctrina de su administración en relación con América Latina.

Trump confirmó que la misión enfrentó una resistencia significativa por parte de un equipo de seguridad con respaldo extranjero. Durante los enfrentamientos, 32 militares cubanos murieron en Fuerte Tiuna, cifras que posteriormente fueron confirmadas por el gobierno de Cuba.

Si bien la administración Trump no ha publicado un balance oficial de víctimas, informaciones procedentes de Venezuela indican que el total de fallecidos se sitúa en un rango de entre 40 y 80 personas, entre personal militar y civiles afectados por los ataques. Reuters señaló que las autoridades venezolanas han reconocido la existencia de muertes, pero hasta el momento no han difundido cifras oficiales, lo que impide una verificación independiente del número total de víctimas.

Estados Unidos, por su parte, sostiene que no hubo bajas entre sus fuerzas, según declaraciones oficiales. Sin embargo, no se ha hecho público ningún desglose detallado sobre eventuales heridos, y las agencias advierten que la información sobre víctimas sigue siendo incompleta.

Trump aprovechó el resultado de la operación para lanzar advertencias explícitas a otros líderes de la región, sugiriendo que su gobierno estaría dispuesto a replicar lo que denominó el “modelo Maduro” en otros países. “La Operación Colombia suena bien”, afirmó, al tiempo que insinuó que el presidente Gustavo Petro no gobernaría Colombia por mucho más tiempo.

En relación con Cuba, Trump fue tajante: “No creo que necesitemos ninguna acción… no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela”.

Sobre México, Trump describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una “persona maravillosa”, aunque, a su juicio, demasiado “temerosa” de los cárteles. “Nos guste o no… los cárteles gobiernan México”, insistió.

En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse este lunes a iniciativa de Colombia, Rusia y China para debatir lo que estos países han calificado como una “guerra colonial” y una posible violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre la legalidad de la operación.