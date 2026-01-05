EE.UU. inicia preparativos para reabrir su embajada en Caracas tras la captura de Maduro

Trump había adelantado el domingo, a bordo del Air Force One, que Washington evalúa reactivar su presencia diplomática directa en Venezuela

Estados Unidos confirmó este lunes que ya está realizando “los preparativos necesarios” para una eventual reapertura de su embajada en Caracas, cerrada desde 2019, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense del sábado.

Un portavoz del Departamento de Estado señaló a la agencia EFE que la reapertura dependerá de una decisión final del presidente Donald Trump. “Estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que tome esa decisión”, afirmó.

Trump había adelantado el domingo, a bordo del Air Force One, que Washington evalúa reactivar su presencia diplomática directa en Venezuela, un giro significativo tras casi siete años de ruptura formal de relaciones bilaterales.

La sede diplomática estadounidense, ubicada en el municipio de Baruta, cerró en 2019 luego de que el Gobierno de Maduro rompiera relaciones con Washington. Desde entonces, los asuntos vinculados a Venezuela han sido gestionados por la Oficina Externa de EE. UU. en Bogotá.

El anuncio llega en un contexto de máxima incertidumbre institucional en Venezuela, después de que Maduro compareciera este lunes ante un tribunal federal en Nueva York para enfrentar cuatro cargos, incluido narcoterrorismo, según confirmaron autoridades estadounidenses.

Trump ha generado nuevas tensiones al afirmar que Estados Unidos gobernará Venezuela de manera transitoria hasta que se produzca “una transición segura”, y al cuestionar públicamente la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para encabezar ese proceso. “No tiene el respeto ni el apoyo suficientes en el país”, dijo el mandatario.

Hasta el momento, no se han detallado plazos ni condiciones para la reapertura de la embajada, que dependerá de evaluaciones de seguridad, reconocimiento político y control efectivo del territorio, según fuentes diplomáticas consultadas.