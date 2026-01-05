Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez se dirigió a Trump en búsqueda de relaciones armoniosas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidió el domingo el 757.º Consejo de Ministros para establecer una estrategia de estabilidad nacional tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.

La reunión se produjo tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la nombró a cargo del Poder Ejecutivo. En este contexto, el régimen bolivariano calificó la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, como “secuestros” por parte de Washington.

Rodríguez enfatizó que el objetivo principal del consejo era mantener la “soberanía nacional y la paz ciudadana” ante lo que el gobierno denomina “desestabilización imperialista”. El consejo emitió directrices para garantizar que todas las instituciones del Estado se mantengan en pleno funcionamiento y que la Constitución se defienda frente a la injerencia extranjera, al tiempo que el gobierno chavista busca proyectar orden y control en medio de la actual crisis sin precedentes.

El chavismo insiste en que la estructura constitucional permanece intacta, aunque el gabinete se declaró en sesión permanente para garantizar la paz civil. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha respaldado públicamente a Rodríguez, activando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país para “garantizar la integridad territorial”, porque Venezuela “nunca será una colonia”.

Al respaldar a Rodríguez, la FANB busca evitar un colapso total o una toma del poder por parte de Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, con respaldo de los Estados Unidos.

Además, la FANB mantiene el control de los activos estratégicos del país, incluidos yacimientos petrolíferos y refinerías, lo que desafía directamente la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos “gobernaría el país”.

A pesar de los rumores de fracturas internas, el alto mando compareció junto a Rodríguez y su hermano, el titular de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, quien es el siguiente en la línea de sucesión presidencial.

Desde esa posición, Delcy Rodríguez emitió un comunicado:

“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.

Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.

Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.

Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela”