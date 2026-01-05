Canciller argentino maniobra para evitar documento de Celac que condene detención de Maduro

Visiones opuestas dejaron al bloque regional, inspirado por el exdictador venezolano Hugo Chávez, cada vez más fragmentado

El presidente argentino, Javier Milei, y el canciller Pablo Quirno habrían desempeñado un papel clave este domingo al impedir una declaración conjunta de todos los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en oposición a la operación de Washington en Caracas para capturar a Nicolás Maduro.

Debido a la rápida intervención de Milei y Quirno ante otros países que respaldaron la postura del gobierno libertario, una cumbre virtual concluyó sin una declaración conjunta, lo que expuso las fisuras dentro de la organización regional.

La reunión, convocada de urgencia por el presidente colombiano Gustavo Petro, se realizó por videoconferencia y contó con la asistencia de cancilleres y representantes diplomáticos de los 33 países que conforman el foro.

A la postura de Argentina se sumaron Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Este grupo rechazó cualquier declaración que pudiera interpretarse como una defensa política del régimen venezolano o una crítica directa a Washington. La postura de Argentina fue clave para articular esa minoría de veto. Quirno impulsó una estrategia en claro desacuerdo con el enfoque impulsado por Petro y apoyado por gobiernos alineados con el eje bolivariano, como Cuba, Nicaragua y Honduras.

Mientras que el presidente chileno Gabriel Boric Font se sumó a las críticas, su sucesor ya electo José Antonio Kast celebró la detención de Maduro y la describió como un punto de inflexión para frenar la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en la región.

En Honduras, la presidenta en ejercicio, Xiomara Castro, fue una de las voces más duras contra la captura del líder venezolano, pero Nasry Asfura apoyó públicamente la operación, calificándola de un paso adelante en la defensa de la libertad y los derechos humanos.