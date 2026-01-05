Ataque a Venezuela fue el primero de muchos cambios: gobierno cubano estaría “listo para caer”

Sin suministros desde Caracas, la revolución cubana parece tener los días contados

Mientras el expresidente venezolano Nicolás Maduro se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano (CDM) de Brooklyn, a la espera de su comparecencia formal este lunes al mediodía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la presidencia interina para garantizar la continuidad administrativa.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump dejó claro que su país estaba al mando, con Rodríguez muy dispuesta a cooperar. “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, insistió el líder republicano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el gobierno de Trump estaba “dirigiendo la política”, no la propia Venezuela, para proteger los intereses nacionales y bloquear a adversarios como Rusia, China e Irán.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, ampliamente reconocido como el legítimo ganador de las elecciones de 2024, ha pedido a las fuerzas armadas venezolanas que le reconozcan como el legítimo comandante en jefe para iniciar la transición. Al respecto, Trump señaló que la mayoría de los venezolanos afines a Urrutia o a su colega antichavista María Corina Machado se encontraban fuera del país sudamericano y, por lo tanto, carecían del apoyo local para consolidar el cambio político. Por ello, era más prudente confiar por el momento en una figura del antiguo régimen.

Con Caracas bajo control efectivo de Washington, se espera que La Habana pierda pronto su petróleo venezolano y otros suministros esenciales, lo que plantea interrogantes sobre cuánto tiempo más podrá sobrevivir el gobierno comunista.

Además, a los puristas del derecho internacional que se opusieron al arresto de Maduro, se les informó durante el fin de semana que 32 soldados cubanos que custodiaban al depuesto líder bolivariano murieron en la operación. ¿Lo estaban protegiendo o controlando? Este punto sigue turbio. En cualquier caso, la presencia militar extranjera en el Palacio de Miraflores no comenzó con Trump, quien reconoció que el gobierno cubano estaba “listo para caer”.

En el caso de Colombia, Trump advirtió que el país era un gran productor de cocaína gobernado por un “hombre enfermo” que no duraría mucho, insinuando una posible acción militar con ese fin o simplemente apostando a las elecciones de este año, en las que Gustavo Petro está inhabilitado constitucionalmente.

La Casa Blanca también reiteró su interés en Groenlandia para la defensa nacional. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó la idea por “absurda”, aunque la funcionaria de la Casa Blanca Katie Miller publicó una foto de una bandera estadounidense sobre la isla con la leyenda “PRONTO”.