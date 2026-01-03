Trump dice que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una “transición segura” tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete “una transición segura”, tras la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación militar de gran escala.

“Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura”, declaró Trump en su primera rueda de prensa tras el arresto, al tiempo que advirtió que habrá nuevos ataques si sectores del chavismo ofrecen resistencia. El mandatario también sostuvo que María Corina Machado “no tiene el apoyo ni el respeto suficientes” para liderar un proceso de transición.

Trump aseguró que EE. UU. gobernará Venezuela temporalmente tras la captura de Maduro, hasta una transición “segura y sensata”, con el objetivo de garantizar paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano. pic.twitter.com/FhUrXVDXVk — Forbes Centroamérica (@Forbes_CA) January 3, 2026

Trump confirmó que unas 150 aeronaves participaron en la operación y anunció que empresas estadounidenses asumirán el control de la industria petrolera venezolana. “Ninguna otra nación hubiera podido hacerlo”, afirmó.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió la liberación de Maduro y rechazó cualquier tutela extranjera. “Venezuela no va a ser colonia de nadie”, dijo, negando además haberse puesto a disposición de Washington, como había sugerido Trump.

Las declaraciones se producen tras días de bombardeos en Caracas y otras ciudades, el cierre de facto del espacio aéreo venezolano y el traslado de Maduro y su esposa a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y armas. La situación sigue evolucionando.