Presidente boliviano gobernará electrónicamente desde el extranjero

Se comenta que Paz busca eludir el protocolo de sucesión constitucional mientras se encuentre en el extranjero

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, emitió el Decreto Supremo 5515, que le permite ejercer sus poderes por medios digitales y firma electrónica mientras se encuentre fuera del país.

Esta medida se produce en medio de la escalada de protestas a nivel nacional por el llamado Gasolinazo (fin de los subsidios a los combustibles, con el consecuente aumento de precios) y un notorio distanciamiento entre el mandatario y el vicepresidente Edmand Lara.

La norma modifica las reglamentaciones vigentes. Establece que el presidente “debe ejercer” sus funciones a través de canales tecnológicos oficiales durante cualquier ausencia temporal del territorio nacional, poco antes del viaje de Paz al Foro Económico Mundial (FEM) en Davos (Suiza), del 19 al 23 de enero de 2026.

Si bien la presidencia se transfiere técnicamente al vicepresidente durante dichas ausencias, Paz conservará el control sobre las decisiones políticas importantes, neutralizando así los posibles poderes de Lara. El vínculo entre ambos se ha deteriorado significativamente desde que asumieron sus cargos en noviembre de 2025.

Según la nueva norma, el vicepresidente ya no tendría amplia autonomía durante la ausencia del presidente, quedando limitado a “coordinar y gestionar” las acciones específicamente dictadas por el mandatario. Si no hay comunicación digital disponible, el vicepresidente debe seguir una lista “expresa y escrita” de tareas específicas proporcionada por Paz. El nuevo decreto modifica una regulación de 2023 que autorizaba al vicepresidente a “planificar y ejecutar” la política general durante la ausencia presidencial.

La ruptura entre Paz y Lara se desencadenó por el Decreto Supremo 5503, conocido popularmente como el “Gasolinazo”, que eliminó los subsidios a los combustibles, lo que resultó en un aumento de casi el 100% en los precios de la gasolina y del 160% en el diésel.

Mientras Paz sostiene que los recortes eran necesarios para abordar la crisis fiscal y la disminución de los ingresos petroleros, el excapitán de policía Lara condenó públicamente la medida, calificándola de “política contra el pueblo”. Además, se declaró una voz de “oposición constructiva” dentro del gobierno.

El “Gasolinazo” ha desencadenado una ola de huelgas y bloqueos de carreteras liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) y los poderosos sindicatos mineros.

Según analistas locales, Paz estaría utilizando la “gobernanza digital” para eludir la sucesión constitucional y proteger su agenda neoliberal de ser revocada por Lara mientras se encuentra en el extranjero.

Expertos legales ya han cuestionado la constitucionalidad de la medida, citando el artículo 169 de la Constitución boliviana, que dicta las condiciones de la sustitución presidencial.

El gobierno ha encomendado a la Agencia de Gobierno Electrónico (AGETIC) la tarea de finalizar la infraestructura tecnológica para el gobierno remoto en los próximos 10 días.