Grupo paraguayo adquiere importante red minorista en Uruguay

Se espera que el Grupo Vierci impulse el crecimiento del comercio electrónico

El Grupo Vierci de Paraguay firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las acciones de GDN Uruguay, que abarca marcas minoristas clave como Supermercados TaTa, Farmacia San Roque, la línea de ropa BAS, MultiAhorro Hogar de artículos domésticos y la cadena mayorista Frontoy.

El acuerdo, anunciado este viernes, representa una de las transacciones minoristas más significativas del Cono Sur en los últimos años. La adquisición está pendiente de las aprobaciones regulatorias habituales, incluida la autorización de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay.

De concretarse, podrían generarse cambios en la vida cotidiana de muchos uruguayos, especialmente a través de TaTa, una cadena con más de 70 años de experiencia, más de 200 tiendas en los 19 departamentos (provincias) y aproximadamente 5.000 empleados. Además, Farmacia San Roque es una de las principales redes del país donde los ciudadanos pueden adquirir sus medicamentos.

Según trascendió, el accionista mayoritario de GDN —el empresario argentino de origen colombiano Francisco de Narváez— está desinvirtiendo en Uruguay para redirigir capital hacia una oferta por el control de Carrefour en Argentina. La cadena francesa lleva tiempo anunciando su intención de abandonar el país sudamericano, aunque sigue plenamente activa hasta la fecha.

El Grupo Vierci, un conglomerado familiar fundado hace 58 años, opera en 10 países, entre ellos Estados Unidos, España, Brasil y Chile. En Paraguay, es el mayor empleador privado, con más de 18.600 trabajadores en su nómina.

El consorcio lleva en Uruguay más de 20 años, principalmente a través de franquicias como Burger King y Subway, así como de empresas de distribución como Bliwell, Firstaren y Marvisa. La nueva adquisición ampliaría notablemente la presencia regional de Grupo Vierci.

Expertos en menudeo han proyectado que el Grupo Vierci impulsará el crecimiento del comercio electrónico. El canal de ventas representa actualmente el 3% de la actividad minorista uruguaya, pero se teme que el poder de negociación del grupo paraguayo represente un desafío para tiendas de proximidad más pequeñas.