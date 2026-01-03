Falklands, “economía en transición, resiliente con desafíos estructurales”

El turismo y la construcción resultaron los sectores más dinámicos

La Corporación para el Desarrollo hizo la presentación del relevamiento

Las Islas Falkland tiene una “economía en transición, resiliente pero que afronta desafíos estructurales,” según un relevamiento sobre el Clima Empresarial, elaborado por la Corporación para el Desarrollo de las Islas junto a importantes organizaciones como la Asociación de Turismo, la Cámara de Comercio y Asociación Rural de las Falklands .

El relevamiento mostró en base a las respuestas de los entrevistados que un 36% han estado establecidos como empresarios desde 2016, lo cual “resalta un periodo de sostenida actividad empresarial”.

El turismo y la construcción emergieron como “los sectores con mayor velocidad de crecimiento, “reflejando a las Falklands tanto como un destino de mayor atracción” al igual que la “creciente demanda por el desarrollo y mejoramiento de infraestructura”.

La agricultura y servicios relativos a la cría de animales son descriptos como “la columna vertebral de la economía tradicional de las Falklands, y de las veinte empresas que se identificaron como incluidas en esta industria, definida prioritaria, la mitad fueron lanzadas previo a 1988, reafirmando la naturaleza largamente establecido del sector, puntualiza el relevamiento.

Las Compañías Limitadas siguen representando el sector con el número más alto de estructuras empresariales, con un 33% de entrevistados, si bien muestran una caída con respecto al 45% del 2023. Se nota un cambio contractual hacia modelos más flexibles como pueden ser unipersonales o sociedades, con las de mono-tributistas y Sociedades.

La capital Stanley permanece como el “principal centro de actividades empresariales”, donde se encuentran 59% de entrevistados; en tanto las empresas en el Campo (zona rural) representan el 41%, lo cual “refleja una diversificación fuera de la capital”

Resalta el sector Turismo

El Turismo retiene su posición como el mayor sector primario por tercer año consecutivo del relevamiento, representando a un 23% de entrevistados, casi sin cambios respecto al 22% en 2023. Sigue el sector Agricultura y Servicios relativos a la cría de Animales con un 18%, “reafirmando su importancia para la economía de las Islas Falkland”.

El relevamiento también indica una creciente tendencia hacia la diversificación con el 41% de las empresas operando a lo ancho de diversos sectores.

El Turismo es identificado como, “la industria secundaria más importante de las Islas” a menudo en condiciones de igualdad con la agricultura, lo cual “destaca la interdependencia entre ambos sectores”.

En cuanto al desempeño de las empresas en los últimos dos años ha sido algo entreverado, en 2023 fue descripto como menor de lo esperado, con un 60% declarando ganancias, comparado a un 76% del relevamiento previo. En el 2024, el desempeño fue modesto con un 68% de empresas declarando ganancias. En cuanto al futuro, el 67% de entrevistados pronostican rentabilidad positiva cuando cierren sus balances del 2025, además de “sugerir cierto optimismo cauto en cuanto al año por delante”

Desempeño menor al esperado

Por su parte Louise Ellis, Subgerente de la Corporación para el Desarrollo sostuvo que, “en general el ambiente empresarial ha visto una caída de confianza en años recientes, con los entrevistados afirmando que el desempeño de la economía de las Falklands ha sido menor al anticipado en la anterior edición del relevamiento, y previéndose un continuo deslizamiento inferior en el resultado económico a corto plazo del 2025”.

En general el desempeño de las empresas expresan una tendencia similar, y tomando una escala de 1 a 10, el porcentaje promedio en el 2023 fue del 6,7, por debajo del pronosticado del 7,6. Esos promedios mejoraron hasta un 7 en el 2024 y “se proyecta que podrían alcanzar un 7.2 en el 2025”.

De todos modos, para Ms Ellis estas cifras permanecen inferiores a “los promedios previos al 2022”, indicando que las empresas estarían “experimentando barreras que les impiden mejorar a niveles de desempeño como lo hicieran hace tres años”.

Empero agregó que “la mayoría de empresas manifestaron una visión más optimista a mediano y largo plazos, anticipando mejoras en el desempeño económico y de empresas”.

El relevamiento también mostro que más de la mitad de empresas registraron ingresos anuales de £100,000 o menos, tanto en el 2023 como 2024, con similares proyecciones para el 2025. En cuanto a empresas mayores con ingresos superiores a £1 millón anualmente, “un segmento pequeño pero estable de la economía” están concentrados principalmente en Stanley y en las actividades de comercio, pesca y de servicios de hidrocarburos.

En cuanto al nivel de empleo permanece modesto, con un promedio de trece empleados por cada empresa/negocio, por debajo de los 15 registrados en 2023. El personal permanente en planilla representa aproximadamente la mitad de la fuerza laboral, en tanto para los zafrales y ocasionales resulta “significativo, particularmente en turismo”, resaltando la vulnerabilidad del sector a fluctuaciones en el número de visitantes y factores relativos a los viajes desde el exterior.

Perspectivas a mediano y largo plazos

En cuanto al funcionamiento de la economía de las Falklands, el 55% de entrevistados declaró que en el 2023 y 2024, había sido “Bueno o Excelente”, aunque para el 2025 el optimismo bajo y en cuanto a las perspectivas a mediano plazo, 2026/2030 se ubicó en alza, y a largo plazo, más allá del 2031, permanece por debajo de anteriores expectativas.

Según Ms Ellis, “tanto de lo que sucede en Falklands está influenciado por factores globales fuera de nuestro control inmediato, y la acumulación de acontecimientos recientes, los cuales junto a barreras interiores al crecimiento han impedido nuestra habilidad de florecer. Las presiones sobre los gastos del gobierno se han sumado para contribuir a esa visión cautelosa”

El relevamiento también identificó algunas de las barreras persistentes y emergentes al crecimiento de la actividad empresarial. Se mencionaron telecomunicaciones, especialmente el ancho de banda y calidad de internet, fue el obstáculo más citado, con un 44%, seguido por vínculos aéreos al continente sudamericano, el costo de los combustibles, y de electricidad. Igualmente la falta de personal calificado, un gran desafío, junto a la disponibilidad de viviendas, costo de los fletes y el acceso a financiamiento.

Ms Ellis dijo que algunos de estos puntos de larga data y reconocidos como “barreras al crecimiento” fueron recogidos en el relevamiento, y además integraron la agenda política y discusiones en las recientes elecciones, ya sea, “vivienda, inmigración, falta de personal calificado y el costo de la electricidad”.

Pero destacó, muchas veces no hay arreglos fáciles e inmediatos para muchos de eso puntos, aunque también el sector empresarial podría ser más pro-activo con propuestas pragmáticas para ver “cómo se puede mitigar el impacto detrimental que tienen sobre la economía”

Acceso al financiamiento

El tema del internet costo y lentitud persisten, algo atemperado, y también llamó la atención el punto “Acceso a financiamiento, y préstamos a empresas”, el cual vuelve a emerger entre las diez prioridades al crecimiento, “algo que no sucedía desde hace una década”

Ms Ellis dijo que “es probable responda al hecho de límites a la financiación disponible en las Falklands, especialmente para proyectos de gran escala”

“La FIDC dispone de un presupuesto anual de cerca de £600,000, el cual debemos estirar al máximo para el sector empresarial y una vez que ha sido ejecutado, la FIDC debe solicitar aprobación del gobierno para que se liberen más fondos”.

La subgerente enfatizó que “con la perspectiva de hidrocarburos en el horizonte, la movilización que ello implicará exigirá a las empresas locales a moverse con rapidez, y sin poder acceder al crédito, oportunidades claves para las empresas locales podrían llegar a perderse”

Pasando raya “el mundo empresarial de las Falklands permanece cautelosamente optimista, anticipando mejoras graduales en desempeño y nivel de ganancias,” en tanto permanecen “temas reiterativos como la conectividad, altos costos operativos, y falta de personal calificado, lo cual resalta la necesidad de intervenciones puntuales en esas áreas”.