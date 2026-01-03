Dos muertos tras fuerte sismo en México

Se recomendó a la población abstenerse de ingresar a los edificios dañados en espera de evaluaciones profesionales

Un potente terremoto de magnitud 6.5 sacudió el centro y sur de México la madrugada del viernes, dejando al menos dos muertos y más de una docena de heridos. El Servicio Sismológico Nacional ha registrado más de 850 réplicas desde el sismo inicial.

El temblor, ocurrido a las 7.58 hora local, tuvo su epicentro cerca de San Marcos, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros, lo que intensificó significativamente el impacto en toda la región. La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que, si bien la intensidad fue mayor en Guerrero y el Distrito Federal (DF), el fenómeno se sintió con distinta intensidad en Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Colima.

En San Marcos, Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado informó que una mujer de unos 50 años falleció al derrumbarse su vivienda. Sus familiares declararon que la víctima se encontraba en la cocina cuando la estructura cedió.

Por otro lado, en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la muerte de un hombre de 60 años en el municipio de Benito Juárez, tras sufrir un paro cardíaco y una caída fatal al intentar evacuar su vivienda en un segundo piso. Además, la alcaldesa Clara Brugada anunció que los equipos de emergencia estaban inspeccionando la integridad estructural de 34 edificios y cinco casas.

Si bien el sistema de alerta sísmica de la ciudad funcionó con un 98% de efectividad, mediante altavoces y dispositivos móviles, el temblor causó pánico temporal. El tránsito vehicular se detuvo y hasta se interrumpió la habitual conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, si bien los cortes de energía afectaron inicialmente a varias colonias, el servicio se ha restablecido por completo en las zonas afectadas.

Las autoridades se mantienen en alerta máxima y recomiendan a la ciudadanía evitar los edificios con daños visibles hasta tanto los equipos técnicos concluyan sus evaluaciones.