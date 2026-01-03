Buenos Aires actualiza recomendación de no viajar a Venezuela

Buenos Aires destacó que los argentinos que viajen a Venezuela lo harán bajo su propio riesgo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina actualizó este viernes una recomendación de no viajar a Venezuela, dado el creciente número de detenciones arbitrarias bajo el régimen chavista de Nicolás Maduro.

El Palacio San Martín instó a los argentinos a evitar cualquier viaje a Venezuela. “Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país”, declaró la jefatura diplomática de Buenos Aires en un comunicado.

Esta recomendación actualiza la emitida en mayo del año pasado, poco antes de que se permitiera a la familia del suboficial de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, salir de Venezuela con destino a Buenos Aires.

En septiembre de 2024, se emitieron órdenes de arresto en Caracas contra Milei y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora senadora. En reciprocidad, Maduro es buscado en Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad. El conflicto se intensificó luego de la detención de Gallo en diciembre de 2024, tras ingresar a Venezuela por tierra desde Colombia. Su familia y el gobierno argentino sostienen que Gallo viajaba únicamente para visitar a su pareja e hijo.

El gobierno bolivariano de Maduro ha señalado a Gallo como uno de los 125 “mercenarios” extranjeros presuntamente involucrados en un complot contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además, Caracas ha acusado al gobierno del presidente Javier Milei de estar “directamente involucrado” en la presunta conspiración. Buenos Aires ha desestimado estas acusaciones, calificándolas de “falsas e infundadas”, y ha exigido reiteradamente la liberación inmediata de Gallo.

Ante la ausencia de vínculos entre ambos países, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina advirtió sobre la “negativa constante de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos”, lo que deja a los extranjeros sin protección legal. Por lo tanto, el gobierno libertario considera que cualquier viaje a Venezuela supone un alto riesgo para titulares de pasaportes argentinos.