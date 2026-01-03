Bombardeos en Caracas y bases militares: estado de excepción y llamado a “lucha armada”

Imágenes desde diferentes ángulos en Caracas de las explosiones y los helicópteros sobrevolando la ciudad.

Una serie de explosiones de gran intensidad sacudió Caracas durante la madrugada de este miércoles, marcando el episodio más grave de la escalada militar entre Estados Unidos y Venezuela en los últimos meses. Testigos reportaron detonaciones sucesivas, sobrevuelos de aeronaves y cortes generalizados de electricidad en sectores del sur de la capital, mientras imágenes difundidas en redes sociales mostraban incendios y columnas de humo elevándose desde distintos puntos estratégicos.

Según reportes preliminares y material audiovisual revisado de forma independiente, los ataques habrían alcanzado instalaciones militares clave, entre ellas Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado al sur de Caracas. También se registraron impactos en otros centros de seguridad de la capital y en ciudades cercanas, aunque el alcance total de la operación no ha sido confirmado oficialmente.

Comunicado del Gobierno venezolano

Dos horas y media después de las primeras explosiones, el canal estatal VTV leyó un comunicado oficial en el que el Gobierno anunció la activación de un estado de excepción por “conmoción exterior”, una medida que, según las autoridades, estaba prevista desde octubre. El texto llamó a la población a una “lucha armada” frente a lo que calificó como una agresión de Estados Unidos.

“Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, señaló el comunicado.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha ofrecido detalles operativos ni ha confirmado el alcance de los daños. Tampoco se han difundido cifras oficiales de víctimas.

Los hechos se producen tras cuatro meses de tensiones y escalada bélica entre Washington y Caracas. El presidente Donald Trump venía amenazando con acciones militares en territorio venezolano, inicialmente bajo el argumento de combatir el narcotráfico y, posteriormente, de asegurar el control del sector petrolero venezolano, que —según ha sostenido— fue arrebatado ilegalmente a empresas estadounidenses.

La semana pasada, Trump afirmó que ya se había ejecutado un primer ataque en tierra contra un muelle utilizado por narcotraficantes durante diciembre. Medios estadounidenses ubicaron ese episodio en la Alta Guajira, en la frontera con Colombia, información también difundida por el presidente colombiano Gustavo Petro.

Reacción de Estados Unidos y contexto previo

La Administración estadounidense no ha emitido declaraciones oficiales sobre los bombardeos. Sin embargo, la periodista de CBS Jennifer Jacobs informó que funcionarios de la Casa Blanca estaban al tanto de lo ocurrido en Venezuela durante la madrugada.

Más tarde, ya entrada la mañana del sábado, Trump publicó un mensaje en su red social Truth en el que afirmó que Estados Unidos había ejecutado una operación militar “a gran escala” y aseguró brevemente que el presidente venezolano Nicolás Maduro había sido detenido y sacado del país. Esa afirmación no ha sido verificada de forma independiente y es abordada en una nota separada.

NOTAM y cierres aéreos

En paralelo, Estados Unidos emitió un NOTAM que prohíbe a aeronaves civiles estadounidenses operar a cualquier altitud dentro del FIR Maiquetía, es decir, todo el espacio aéreo venezolano, elevando el nivel de alerta para la aviación civil.

