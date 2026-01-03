Argentina modifica su política cambiaria

Los argentinos ahora pueden pagar los servicios de streaming al tipo de cambio oficial, pero se les aplicará un recargo del 30% por gastos de viaje

El mercado cambiario argentino entró en una nueva era este viernes, tras la eliminación parcial de los recargos a las tarjetas de crédito por gastos en moneda extranjera. Además, la paridad con el peso local depende de un esquema de flotación indexado según la inflación.

La oficina tributaria ARCA eliminó la retención del 30% del impuesto a la renta y al patrimonio personal para compras generales en moneda extranjera, lo que permite a los consumidores liquidar suscripciones digitales y gastos generales en el extranjero al tipo de cambio oficial —aproximadamente US$1 = AR$1.516—, lo que representa una reducción significativa respecto al tipo de cambio anterior del dólar tarjeta: AR$1.924.

Sin embargo, el adicional del 30% sigue vigente para viajes internacionales (boletos, reservas de hotel y paquetes) siempre que estos servicios se liquiden en pesos. Además, los planes de pago sin intereses siguen sin estar disponibles para estas transacciones.

Expertos financieros sugieren que los argentinos compren dólares al tipo de cambio oficial por adelantado y paguen los resúmenes de sus tarjetas de crédito directamente en moneda extranjera, lo que puede generar ahorros de hasta un 22%.

Al mismo tiempo, el gobierno libertario del presidente Javier Milei implementó un nuevo mecanismo de paridad móvil que se ajustará según los datos de inflación del mes anterior. Por lo tanto, para enero, el límite se fija en el 2,5%, coincidiendo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre de 2025 y anunciado en diciembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En su primer día hábil de 2026, el dólar estadounidense registró una tendencia alcista, con la cotización “blue” (no oficial) en torno a los $1.530.