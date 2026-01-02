Venezuela libera 88 detenidos en disturbios postelectorales de 2024

Quienes sean liberados gozarán de libertad limitada en espera de sus juicios, advirtieron organizaciones de derechos humanos

El régimen bolivariano de Venezuela anunció la liberación de 88 personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que Nicolás Maduro afirmó haber ganado a pesar de no presentar pruebas que las validaran.

El Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios (MPPSP) de Caracas indicó que la medida se implementaría el día de Año Nuevo. Sin embargo, grupos de la oposición cuestionaron las cifras este jueves por la tarde. Argumentaron que aún quedaban varios presos por liberar.

Según el gobierno, la medida forma parte de una “revisión integral de casos” ordenada por Maduro, alegando un enfoque “humanista”, aunque organizaciones de derechos humanos señalaron que los beneficiarios gozarían de una “libertad limitada” en espera de sus juicios y estarían sujetos a medidas cautelares, como comparecencias judiciales periódicas o prohibiciones de viaje.

Además, cientos de personas más continúan encarceladas. Según Foro Penal, había 902 presos políticos en Venezuela a mediados de diciembre, mientras que la JEP estimó la cifra en más de 1.000.

Organizaciones independientes, como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), monitorearon este jueves las cifras del gobierno. Si bien el gobierno reportó 88 liberaciones, la JEP confirmó 47 casos específicos hasta la tarde del jueves, y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad identificó a 87 personas liberadas de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua.

El gobierno chavista declaró en un comunicado que las 88 personas fueron detenidas por delitos cometidos durante “acciones violentas de sectores extremistas” destinadas a “desestabilizar” la nación y “desconocer la voluntad soberana” del pueblo venezolano. Por otro lado, el Ministerio insistió en que se había brindado un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos a todos los detenidos.

Tras las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE), prochavista, proclamó vencedor a Maduro, un resultado que la oposición y gran parte de la comunidad internacional calificaron de fraudulento, con base en actas que daban una victoria contundente a Edmundo González Urrutia. En las protestas subsiguientes, más de 2.400 personas fueron arrestadas.

La Fiscalía ha calificado a estos detenidos de “terroristas”, mientras que el gobierno insiste en que el país está “libre de presos políticos”, dado que los detenidos son culpables de “crímenes atroces”.

El mes pasado, 71 personas (65 hombres, 3 mujeres y 3 menores) fueron liberadas en una primera oleada para apaciguar la condena internacional, en particular la de Estados Unidos, que ha desplegado una considerable fuerza armada en el Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico. Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA han reconocido a González Urrutia como presidente electo.